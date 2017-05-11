Энергосети в Ялте теряют до 90% электричества – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ГУП «Крымэнерго» проверить схему энергоснабжения Ялты из-за высоких потерь электроэнергии в сетях.

«Потери, которые я видел по справкам, от 37 до 90% по электроэнергии», - заявил он в ходе заседания республиканского архитектурно-градостроительного совета.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за «левых строек». «Ситуация заслуживает тотального пересмотра. Строили громадные комплексы, и никто ни копейки в сети не вложил, заработали дурные деньги, а государство теперь обязано обеспечивать людей электроэнергией», - отметил он.

По его словам, проверка должна показать настоящий объем бедствия. «Все схемы, цепочки найдем», - сказал он.