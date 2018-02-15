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После акционирования часть акций «Крымэнерго» передадут «Россетям»

После акционирования «Крымэнерго» часть акций компании власти передадут «Россетям», передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Аксенова.

«По "Крымэнерго" мы с "Россетями" совместно работаем, будет сформировано акционерное общество», - отметил он на Российском инвестфоруме в Сочи. По его словам, «Крымэнерго» переведут «по формам хозяйствования из ГУПа в акционерное общество».

Аксенов не раскрыл размер пакета акций будущего АО «Крымэнерго», который планируется передать «Россетям». По его словам, процентное соотношение будет определено только после полной оценки имущества ГУП.

«Россети» готовы вложить деньги в «Крымэнерго», чтобы сделать компанию современной, отметил глава Крыма.

«Крымэнерго» на данный момент является крупнейшей энергокомпанией полуострова. Она была создана 11 апреля 2014 г. для стабильного функционирования энергосистемы Крыма.