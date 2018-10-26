ВТБ: договоренностей о вхождении в капитал ОЗК сейчас нет
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На данный момент никаких договоренностей о вхождении ВТБ в капитал Объединенной зерновой компании (ОЗК) нет, заявления руководства агрохолдинга не соответствуют действительности, сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
Сейчас контрольный пакет акций ОЗК принадлежит государству. Оставшееся (50% минус 1 акция) – у ООО «Инвестор» Зиявудина Магомедова. О том, что доля Магомедова до конца года перейдет ВТБ, ранее в пятницу сообщил журналистам генеральный директор ОЗК Михаил Кийко.
Пресс-служба группы «Сумма» (принадлежит миллиардеру) в свою очередь заявила, что доля в 50% минус 1 акция ОЗК «по-прежнему находится в собственности Зиявудина Магомедова». «Переговоры о возможной сделке находятся в ведении совета директоров и в настоящее время не ведутся», – сообщила «Сумма».
На заявление «Суммы» пресс-служба ОЗК позднее ответила: «Этот вопрос, безусловно, находится в ведении совета директоров "Суммы", но изнутри компании мы видим по объему подготовленной по запросам ВТБ информации, что сделка находится в продвинутой стадии».
Ранее уже два актива Зиявудина Магомедова достались ВТБ. Госбанк купил 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов и приобрел у Fesco (треть принадлежит Магомедову) 24,8% акций «Трансконтейнера». По словам президента ВТБ Андрея Костина, долю в «Трансконтейнере» банк приобрел «точно не для себя», он планирует перепродать акции «стороннему инвестору».
По предварительным данным, за девять месяцев текущего года выручка ОЗК по РСБУ составила 30,2 млрд руб. По итогам прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 2,1 млрд руб., на этот год ОЗК прогнозирует чистую прибыль в размере 4,7 млрд руб.
Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта находятся под арестом. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Магомедовы вину не признают.
Несмотря на арест, братья Магомедовы в этом году вошли в топ-10 богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. За год Магомедовы опустились в рейтинге на четыре строчки и заняли девятое место. Состояние Зиявудина Магомедова журнал оценивает в $1,2 млрд (81-е место в топ-200 богатейших людей России).
Богатейшие семьи России по версии Forbes
Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых - это сам Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов. Совокупное состояние членов семьи Forbes оценил в $5,97 млрд
Второе место четвертый год подряд занимает семья Ротенбергов - Аркадий Ротенберг, его брат Борис Ротенберг и дети Игорь Ротенберг и Лилия Ротенберг. Состояние семьи оценивается в $4,85 млрд
На третьем месте - Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд
Четвертое место сохранила семья Шаймиевых - Айрат Шаймиев, его сын Тимур Шаймиев и брат Радик Шаймиев. Их состояние, по оценке Forbes, - $2,48 млрд
Пятое место - семья Рахимкуловых (Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур Рахимкулов и Руслан Рахимкулов). Совокупное состояние семьи оценено в $1,7 млрд
На шестом месте — братья Сергей и Николай Саркисовы. Их состояние оценивается в $1,5 млрд
Седьмое место заняли Шамаловы - Николай Шамалов и его сын Кирилл Шамалов. Их состояние Forbes оценил в $1,47 млрд
Восьмое место - семья Бажаевых (Муса Бажаев, его брат Мавлит Бажаев и племянник Дени Бажаев). Состояние семьи оценивается в $1,41 млрд
На девятом месте Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд
Замыкает десятку семья Зубицких (Галина Зубицкая, ее сыновья Евгений Зубицкий и Андрей Зубицкий и жена последнего Виктория Казак). Состояние семьи оценивается в $1,06 млрд