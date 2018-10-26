ВТБ: договоренностей о вхождении в капитал ОЗК сейчас нет

О том, что госбанк получит долю Зиявудина Магомедова, ранее заявил гендиректор агрохолдинга

Контрольный пакет акций ОЗК принадлежит государству (50% плюс 1 акция) Константин Чалабов / РИА Новости

На данный момент никаких договоренностей о вхождении ВТБ в капитал Объединенной зерновой компании (ОЗК) нет, заявления руководства агрохолдинга не соответствуют действительности, сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.

Сейчас контрольный пакет акций ОЗК принадлежит государству. Оставшееся (50% минус 1 акция) – у ООО «Инвестор» Зиявудина Магомедова. О том, что доля Магомедова до конца года перейдет ВТБ, ранее в пятницу сообщил журналистам генеральный директор ОЗК Михаил Кийко.

Пресс-служба группы «Сумма» (принадлежит миллиардеру) в свою очередь заявила, что доля в 50% минус 1 акция ОЗК «по-прежнему находится в собственности Зиявудина Магомедова». «Переговоры о возможной сделке находятся в ведении совета директоров и в настоящее время не ведутся», – сообщила «Сумма».

На заявление «Суммы» пресс-служба ОЗК позднее ответила: «Этот вопрос, безусловно, находится в ведении совета директоров "Суммы", но изнутри компании мы видим по объему подготовленной по запросам ВТБ информации, что сделка находится в продвинутой стадии».

Ранее уже два актива Зиявудина Магомедова достались ВТБ. Госбанк купил 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов и приобрел у Fesco (треть принадлежит Магомедову) 24,8% акций «Трансконтейнера». По словам президента ВТБ Андрея Костина, долю в «Трансконтейнере» банк приобрел «точно не для себя», он планирует перепродать акции «стороннему инвестору».

По предварительным данным, за девять месяцев текущего года выручка ОЗК по РСБУ составила 30,2 млрд руб. По итогам прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 2,1 млрд руб., на этот год ОЗК прогнозирует чистую прибыль в размере 4,7 млрд руб.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта находятся под арестом. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Магомедовы вину не признают.

Несмотря на арест, братья Магомедовы в этом году вошли в топ-10 богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. За год Магомедовы опустились в рейтинге на четыре строчки и заняли девятое место. Состояние Зиявудина Магомедова журнал оценивает в $1,2 млрд (81-е место в топ-200 богатейших людей России).

Богатейшие семьи России по версии Forbes