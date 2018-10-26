Доля Магомедова в ОЗК до конца года перейдет ВТБ

Это уже третий актив арестованного бизнесмена, который получит госбанк

Сейчас компании Магомедова принадлежит 50% минус 1 акция ОЗК Антон Кардашов / АГН «Москва»

До конца года у Объединенной зерновой компании (ОЗК) сменится один из акционеров. Пакет, принадлежащий ООО «Инвестор» Зиявудина Магомедова, перейдет ВТБ, сообщил в пятницу гендиректор ОЗК Михаил Кийко.

«Ведомости» направили ВТБ запрос о комментарии. Группа «Сумма», в свою очередь, сообщила, что доля в 50% минус 1 акция ОЗК «по-прежнему находится в собственности Зиявудина Магомедова». «Переговоры о возможной сделке находятся в ведении совета директоров и в настоящее время не ведутся», — сообщила «Сумма».

На заявление «Суммы» уже ответила пресс-служба ОЗК: «Этот вопрос безусловно находится в ведении совета директоров суммы, но изнутри компании мы видим по объему подготовленной по запросам ВТБ информации, что сделка находится в продвинутой стадии».

Компании Магомедова принадлежит 50% минус 1 акция ОЗК, контрольный пакет — у государства. Крупнейший актив ОЗК — зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) мощностью перевалки 6,1 млн т в год.

В пятницу Кийко объявил о своей отставке с должности гендиректора ОЗК. Он возглавлял компанию с апреля прошлого года. Совет директоров 25 октября принял отставку Кийко, в качестве врио гендиректора предложен Сергей Королев, рассказал Кийко, Минсельхоз представит нового гендиректора 1 ноября («Ведомости» отправили запрос в министерство). Королев с 2014 г. является президентом Национального союза производителей плодов и овощей. Он был замминистра сельского хозяйства с 2009 по 2011 г. В разные годы занимал руководящие должности в «Росагролизинге» и инвестиционном фонде AVG Capital Partners.

Смена гендиректора не связана со сменой акционера, подчеркнул Кийко.

По предварительным данным, за девять месяцев текущего года выручка ОЗК по РСБУ составила 30,2 млрд руб. По итогам прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 2,1 млрд руб., на этот год ОЗК прогнозирует чистую прибыль 4,7 млрд руб.

Доля в ОЗК — уже третий актив Зиявудина Магомедова, который может достаться ВТБ. В августе группа ВТБ купила 22,25% НКХП в рамках урегулирования задолженности группы «Сумма» Магомедова перед банком. А недавно ВТБ приобрел у Fesco (треть принадлежит Магомедову) 24,8% акций «Трансконтейнера», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора России. Fesco принадлежали 25,07% «Трансконтейнера».

Президент ВТБ Андрей Костин говорил, что банк приобретает пакет акций у Fesco «точно не для себя». «Одновременно со сделкой по покупке акций ВТБ заключил поставочный форвард по продаже данных акций стороннему инвестору», — сообщала РБК пресс-служба ВТБ. «Привлеченное в рамках сделки финансирование позволит Fesco снизить долговую нагрузку», — отметила пресс-служба госбанка, отказавшись раскрывать контрагента, ценовые параметры и остальные детали сделки.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта находятся под арестом. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Свою вину Магомедовы отрицают.

Магомедов после двух месяцев в СИЗО