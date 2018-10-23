Бизнес

Новости

ВТБ купил у Fesco 24,8% «Трансконтейнера»

ВТБ сегодня, 23 октября, стал владельцем 24,84% акций крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора России ПАО «Трансконтейнер». Об этом говорится в ленте раскрытия информации госбанка.

ВТБ приобрел этот пакет у компании Fesco, которой полученные средства позволят снизить долговую нагрузку. «Одновременно со сделкой по покупке акций ВТБ заключил поставочный форвард по продаже данных акций стороннему инвестору. Контрагента, ценовые параметры и остальные детали сделки мы не раскрываем», — говорится в сообщении банка.

Fesco принадлежали 25,07% «Трансконтейнера». 15 октября председатель совета директоров компании Лейла Маммедзаде сообщила, что Fesco находится «в финальной, завершающей части» переговоров о продаже пакета. По данным РБК, основные претенденты на долю — «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, который в 2017 г. приобрел 24,5% «Трансконтейнера» и заявлял о намерении увеличить свой пакет, и UCL Владимира Лисина.

Треть Fesco принадлежит бизнесмену Зиявудину Магомедову. Он и его брат Магомед были арестованы в марте в Москве. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Свою вину Магомедовы отрицают.

В августе группа ВТБ купила 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) в рамках урегулирования задолженности группы «Сумма» Зиявудина Магомедова перед банком.