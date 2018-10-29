Правительство готово увеличить тарифы на пробег пустых вагонов
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Предложение РЖД изменить тарифные схемы на порожний пробег вагонов заинтересовало правительство. «Решение о необходимости дальнейшей оптимизации порожнего пробега всеми участниками совещания [у премьер-министра Дмитрия Медведева, прошедшего 29 октября] поддержано», — сказал министр транспорта Евгений Дитрих (цитата по «Интерфаксу»). Детали пока не ясны. По словам Дитриха, «параметры этой оптимизации, в том числе с возможной индексацией по типам подвижного состава, должны быть приняты в уточненной долгосрочной программе развития РЖД». Проект этой программы будет доработан до 1 декабря, уточнил он.
В текущей версии проекта программы развития РЖД предлагается изменить тарифные схемы только для полувагонов. По расчетам железнодорожной монополии, это даст ей дополнительно 63 млрд руб. до 2025 г. Для сравнения: доходы РЖД в 2017 г. от порожнего пробега полувагонов составили 127 млрд руб., по оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова.
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