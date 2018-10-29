Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4685 от 30.10.2018 под заголовком: ВТБ позвал Дерипаску в Лондон

ВТБ подал в Высокий суд Лондона иск против компании Дерипаски

Банк пытается взыскать с принадлежащей ему Basic Element Ltd более 100 млн фунтов стерлингов
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ВТБ обвиняет Basic Element Ltd (напрямую или опосредованно владеет пакетами основных промышленных компаний Олега Дерипаски, через управляющую компанию «Базовый элемент») в отказе от гарантии по кредиту, сообщила в понедельник The Times. Банк подал иск на сумму 100 млн фунтов, следует из материала газеты. В базе дел Высокого суда Лондона в конце сентября зарегистрировано исковое заявление. Ознакомиться с его содержанием «Ведомостям» пока не удалось.

Basic Element стала поручителем по двум кредитам на общую сумму в 103,2 млн фунтов, которые ВТБ выдал двум российским строительным компаниям – «Трансстрой-СПб» и «Нитар», пишет The Times. Из искового заявления ВТБ следует, что банк уже требовал от Basic Element погасить задолженность и выплатить проценты на 445 900 фунтов, пишет британское издание, однако эти требования выполнены не были. Компания «Трансстрой-СПб», как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», занимается строительно-монтажными работами. Выручка компании в 2017 г. составила 174,95 млн руб., расходы – 172,7 млн руб. Основной владелец – Дмитрий Межонов. В системе «СПАРК-Интерфакс» зарегистрировано семь действующих компаний с названием «Нитар». Лишь одна из них занимается строительными работами. Уставный капитал компании составляет 70 000 руб., компания зарегистрирована в Москве. Генеральный директор и владелец – Руслан Суходолов. Связаться с представителями этих компаний не удалось.

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