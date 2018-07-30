ВТБ требует с бывшего акционера En+ $170 млн

ВТБ может обратиться в Высокий суд Сингапура Максим Стулов / Ведомости

Сингапурская AnAn Group, подконтрольная китайской компании CEFC, претенденту на 14,16% «Роснефти», сообщила 23 июля, что получила требование от российского банка ВТБ погасить долг на $170,4 млн, следует из сообщения сингапурской компании.

Задолженность образовалась из-за срыва сделки репо, указывает AnAn. Сингапурская компания участвовала в IPO электрометаллургической компании En+ Олега Дерипаски в ноябре прошлого года. За $500 млн, взятых в ВТБ, AnAn купила 6,25% En+ при размещении акций на Лондонской бирже, после чего отдала пакет в репо ВТБ, сообщал банк.

Собеседник «Ведомостей», близкий к CEFC, объясняет: «Сингапурская структура CEFC рассчитывала получить бридж-кредит на 2 года на покупку акций структуры Дерипаски, а затем рефинансировать обязательства в China Development Bank. Но после того как у головной структуры – CEFC – начались проблемы с привлечением займов в Китае, [сингапурская] компания ощутила те же проблемы».

На погашение задолженности у AnAn есть 21 день, сообщила компания. После этого ВТБ может обратиться в Высокий суд Сингапура. Совет директоров AnAn предупреждает, что претензии ВТБ могут плохо сказаться на деятельности компании. AnAn настаивает, что введенные Управлением по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) санкции в отношении En+ – форс-мажорные обстоятельства: эти санкции привели к обесценению пакета акций En+.

Маловероятно, что санкции признают форс-мажором, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов: «Если бы суд признал санкции форс-мажором, это бы создало опасный прецедент». AnAn сообщает, что ведет консультации с юристами.

Представитель ВТБ пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

В конце мая доля ВТБ в энергометаллургической компании En+ выросла до 9,62%: как сообщил первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев, из-за margin call банку отошел пакет в 6,25% En+, принадлежавший сингапурской группе AnAn, связанной с китайской CEFC.

En+ провела IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2017 г. Это было крупнейшее размещение российской компании в Лондоне с 2012 г. Инвесторы купили бумаги компании на $1 млрд, а сама En+ была оценена в $8 млрд.