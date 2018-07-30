Бизнес / Промышленность

ВТБ требует с бывшего акционера En+ $170 млн

Эти деньги AnAn Group должна банку за неисполнение сделки репо
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сингапурская AnAn Group, подконтрольная китайской компании CEFC, претенденту на 14,16% «Роснефти», сообщила 23 июля, что получила требование от российского банка ВТБ погасить долг на $170,4 млн, следует из сообщения сингапурской компании.

Задолженность образовалась из-за срыва сделки репо, указывает AnAn. Сингапурская компания участвовала в IPO электрометаллургической компании En+ Олега Дерипаски в ноябре прошлого года. За $500 млн, взятых в ВТБ, AnAn купила 6,25% En+ при размещении акций на Лондонской бирже, после чего отдала пакет в репо ВТБ, сообщал банк.

Собеседник «Ведомостей», близкий к CEFC, объясняет: «Сингапурская структура CEFC рассчитывала получить бридж-кредит на 2 года на покупку акций структуры Дерипаски, а затем рефинансировать обязательства в China Development Bank. Но после того как у головной структуры – CEFC – начались проблемы с привлечением займов в Китае, [сингапурская] компания ощутила те же проблемы».

На погашение задолженности у AnAn есть 21 день, сообщила компания. После этого ВТБ может обратиться в Высокий суд Сингапура. Совет директоров AnAn предупреждает, что претензии ВТБ могут плохо сказаться на деятельности компании. AnAn настаивает, что введенные Управлением по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) санкции в отношении En+ – форс-мажорные обстоятельства: эти санкции привели к обесценению пакета акций En+.

Маловероятно, что санкции признают форс-мажором, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов: «Если бы суд признал санкции форс-мажором, это бы создало опасный прецедент». AnAn сообщает, что ведет консультации с юристами.

Представитель ВТБ пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

В конце мая доля ВТБ в энергометаллургической компании En+ выросла до 9,62%: как сообщил первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев, из-за margin call банку отошел пакет в 6,25% En+, принадлежавший сингапурской группе AnAn, связанной с китайской CEFC.

En+ провела IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2017 г. Это было крупнейшее размещение российской компании в Лондоне с 2012 г. Инвесторы купили бумаги компании на $1 млрд, а сама En+ была оценена в $8 млрд.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике