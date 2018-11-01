Федун отдал детям 2% акций «Лукойла»
Пакет оценивается в 83 млрд рублей
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Леониду Федуну принадлежало 9,78% «Лукойла»
Сергей Портер / Ведомости
Леонид Федун, занимающий должность вице-президента «Лукойла», поделился с детьми 2% акций и депозитарных расписок компании, сообщил «Лукойл».
Федуну принадлежало 9,78% «Лукойла». Его компания Cristal Investments Limited рассталась с двумя пакетами – 0,53% акций и 1,47% депозитарных расписок. У Федуна двое детей – сын и дочь.
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