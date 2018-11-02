Бизнес / Торговля и услуги

«Магнит» подписал договор на покупку дистрибутора лекарств у своего акционера

За «СИА групп» ритейлер заплатит до 5,7 млрд рублей
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Второй по обороту ритейлер в России — «Магнит» подписал обязывающие документы о покупке фармацевтического дистрибутора «СИА групп» у своего акционера, следует из сообщения ритейлера. Структура «Магнита» приобретет 100% долей в уставном капитале ООО «МФ-СИА», она уже обратилась в Федеральную антимонопольную службу за предварительным согласием.

Продавец «СИА групп» — Marathon Group Александра Винокурова. В конце мая эта инвесткомпания объявила, что купила 11,8% «Магнита» у ВТБ, он же кредитовал сделку (в день сделки аналогичный пакет на бирже стоил 62,5 млрд руб.). А через несколько недель стало известно, что «Магнит» может приобрести у нового акционера фармдистрибутора.

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