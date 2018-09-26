Гендиректор «Магнита»: «Мы уверены, что будем № 1 в российском ритейле»

Ольга Наумова рассказывает, как добьется того, чтобы на покупки из «Магнита» приходилось 70% «кошелька» россиян

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Ольга Наумова, гендиректор «Магнита» Максим Стулов / Ведомости

Второй по обороту ритейлер России – «Магнит» всегда был компанией одного человека: его лицом был сооснователь сети Сергей Галицкий. После того как в феврале он продал почти всю долю в бизнесе госбанку ВТБ, инвесторы не понимали, что будет с «Магнитом»: лидерство на рынке он уступил конкуренту – X5 Retail Group, покупатели уходят, не ясно, как компания планирует переломить ситуацию. Через три месяца ВТБ продал инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова почти половину (11,82%) приобретенного пакета, а через неделю после этого ритейлер объявил, что купит у нового акционера фармдистрибутора «СИА групп». Ясности это никак не добавило.

Новые акционеры участвуют в повседневной жизни «Магнита» только через представителей в совете директоров, говорит гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. Однако складывается ощущение, что это участие больше, чем утверждает собеседница: интервью «Ведомостям» проходит не просто в офисе Marathon Group, но и в присутствии представителя инвесткомпании.

Наумова, ранее руководившая «магазинами у дома» «Пятерочка» группы X5, стала новым лицом «Магнита» – его гендиректором – с середины лета. А 25 сентября совет директоров сети одобрил стратегию развития всей компании до 2023 г., разработанную новым менеджментом сети. Главные цели – стать лидером в ритейле, нарастить стоимость бизнеса и увеличить долю в корзине потребителя почти вдвое. Для этого «Магнит» запустит новые форматы магазинов, откажется от некоторых старых, пересмотрит ассортимент и улучшит вид и предложение для покупателя.

Помимо внешних изменений для покупателя, «Магнит» проходит через внутреннюю трансформацию. Из компании предпринимательской, управляемой одним человеком, она превращается в менеджерскую, когда есть команда и более демократичная, матричная система, объясняет Наумова.

Ольга Наумова гендиректор «Магнита» Родилась в 1972 г. в Москве. Окончила факультет социологии МГУ по специальности «маркетинг»

1993 руководила московским представительством компании «Альт» (Санкт-Петербург), специализирующейся на управленческом консалтинге

1994 работала в группе компаний IBS: директором по маркетингу компании «Дилайн», затем гендиректором компании «Компьютер депо»

2000 коммерческий директор компании «Русский продукт»

2001 пришла в ПАО «Северсталь» директором по организации бизнеса Череповецкого сталепрокатного завода, с 2002 по 2006 г. – гендиректор завода, в 2003–2004 гг. руководила Орловским сталепрокатным заводом, с 2004 г. возглавляла «Северсталь-метиз»

2009 директор Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) по сортовому прокату и метизам, в декабре стала гендиректором вновь созданного ООО «НЛМК-сорт»

2010 гендиректор компании «Римера» – нефтесервисного дивизиона Челябинского трубопрокатного завода

2013 с мая гендиректор федеральной торговой сети «Пятерочка» X5 Retail Group

2018 исполнительный директор, затем гендиректо розничной сети «Магнит»

– Исходя из чего выстраивалась новая стратегия «Магнита»?

– Для создания стратегии прежде всего мы анализировали, какие у нас клиентские аудитории, какие их потребности мы покрываем, что происходит с базовыми трендами в стране.

В центре нашей концепции – покупатель и его интересы. Он по-прежнему небогатый. Доля продуктов питания в его расходах существенно выше, чем в развитых странах. В перспективе 3–5 лет, на которые мы формируем стратегию, заметных позитивных изменений в экономике не ожидается, и мы будем иметь небогатого, но требовательного потребителя, который хочет не просто низкие цены и промоакции, но и качественные товары, больше сервисов. Для него важна и эмоциональная составляющая.

– В вашей новой стратегии небогатый, но требовательный человек – это основной клиент, на которого вы будете ориентироваться?

– Мы смотрим на это немного по-другому. «Магнит» – кроссформатная компания: она предлагает небольшие покупки продуктов у дома, более крупные закупки в магазинах «Магнит семейный», товары для красоты и здоровья в «Магнит косметик» и аптеках. По нашей стратегии мы хотим активнее предлагать дополнительные услуги и сервисы и работать с 65–70% кошелька потребителя.

«Магнит» нацелен на разные сегменты и миссии. Люди ходят в магазин не только за рядовыми покупками: кто-то хочет приобрести товары к празднику, у кого-то нет времени стоять у плиты, и он покупает готовые блюда, для кого-то важнее сервисы, эмоции. Мы это анализируем и будем внедрять разные решения.

Мы должны более четко донести до потребителя идею: есть семья магазинов «Магнит», которой есть что предложить каждой российской семье. Мы работаем на массового потребителя и хотим видеть в своих магазинах каждого из 140 млн человек в России. И понимая, что у нас есть традиционно наши потребители, любители экономить, мы не планируем идти в совсем другой сегмент...

– Типа «Азбуки вкуса»?