Миноритариев «Магнита» встревожили его планы купить дистрибутора лекарств

Начало переговоров ритейлера «Магнит» о покупке крупного фармацевтического дистрибутора «СИА групп» вызывает беспокойство, говорится в заявлении миноритария Prosperity Capital Management Александра Астахова / Ведомости

Начало переговоров ритейлера «Магнит» о покупке крупного фармацевтического дистрибутора «СИА групп» вызывает беспокойство, особенно учитывая факт, что речь идет о сделке со связанными сторонами. Об этом говорится в распространенном заявлении миноритария «Магнита» Prosperity Capital Management.

О начале переговоров сегодня объявил «Магнит». Продавец - Marathon Group Александра Винокурова и его партнеров. 24 мая Marathon Group объявила о покупке 11,8% «Магнита» у ВТБ. Стороны отказались раскрыть сумму сделки. Кредит на сделку выдал сам ВТБ. Рыночная стоимость пакета в день сделки - 62,5 млрд руб.

«Мы, как и все акционеры, заинтересованы в том, чтобы у “Магнита” было больше источников прибыли», - пояснил директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. В лекарственном рынке, бесспорно, есть маржинальность, рассуждает он: «Но аптечный рынок перегрет: много игроков, мало кто из зарабатывает. Поэтому вопрос, как “Магнит” может зарабатывать на таком рынке, открыт».

На коммерческом рынке лекарств огромное количество оптовиков, которые работают с минимальной маржой - 1-2% и еще борются за эти показатели, указывает Кривошапко. «Если есть много оптовиков, которые за 1% привезут вам все, что надо, зачем покупать этого оптовика?» - недоумевает он. По его словам, как крупный игрок, «Магнит» может рассчитывать на привлекательную цену от дистрибутора или закупать напрямую у производителей.

Так, у единственного публичного игрока в этом секторе - «Протек» рентабельность EBITDA около 1-2% на протяжении уже нескольких лет, приводит пример Prosperity. «Очевидной логики в такой сделке не прослеживается. Учитывая, что у “Магнита” есть большие проблемы в основном бизнесе, компании надо восстанавливать рост, выстраивать команду менеджеров, - говорит Кривошапко. - Мы будем просить совет директоров отнестись максимально серьезно [к нашим опасениям]».

«Сделка [по покупке дистрибутора у общего акционера] - своеобразный тест на наличие у “Магнита” действительно независимого совета директоров», - соглашается гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Сам «Магнит» объясняет интерес к лекарственному опту тем, что хочет быстро завоевать рынок аптечной розницы. У него есть несколько десятков своих аптек, на базе СИА можно построить крупную аптечную сеть и интегрировать ее в магазины косметики, у дома и гипермаркеты. По оценке ритейлера, это «позволит в кратчайшие сроки и с незначительными капитальными затратами создать масштабную аптечную сеть».

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