Что известно о новом крупном акционере «Магнита»

Евгений Разумный / Ведомости

Инвестиционная компания Marathon Group объявила о покупке почти 12% второго по обороту ритейлера в России, «Магнит». Рыночная стоимость пакета на вечер среды – 62,5 млрд руб. Стороны отказались раскрыть сумму сделки, известно лишь, что кредит на сделку выдал сам ВТБ. Сделка оформлена как репо. Это первая крупная инвестиция Marathon в ритейл.

Как появился Marathon

В мае 2017 г. президент инвестиционного подразделения «Альфа-групп» – компании А1 – Александр Винокуров покинул компанию. Вместе с бывшим исполнительным директором А1 Сергеем Захаровым они создали свою инвесткомпанию – Marathon Group.

Винокуров рассказывал РБК, что партнеры намеревались финансировать проекты из собственных средств. Распределение долей между ними Винокуров не раскрывал. РБК со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену, писало, что Винокуров – контролирующий акционер.

До А1 Винокуров был более трех лет президентом группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (сейчас он с братом Магомедом арестованы, им предъявлены обвинения в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества). Еще ранее Винокуров был соруководителем российского офиса TPG.

В 2008 г. Винокуров женился на дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «К тому времени моя карьера успела состояться. Я горжусь родством с Сергеем Викторовичем и стараюсь во всем с него брать пример», – говорил российскому Forbes Винокуров в 2011 г.

Основные инвестиции

«Основная деятельность компании – инвестиции в фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные активы и их последующее развитие», – сказано на сайте группы. До последнего времени основные инвестиции Marathon были сосредоточены в фармацевтическом секторе.

Эта отрасль хорошо знакома Винокурову. Как писало в начале 2017 г. отраслевое издание Vademecum, отец Александра Винокурова, Семен, был младшим партнером Шабтая Калмановича в компании «Лиат Натали» (в конце 1990-х гг. вошла в состав «СИА» ). Затем Семен Винокуров был топ-менеджером ГУП «Столичные аптеки».

Часть фармацевтических активов Marathon была личными проектами Винокурова-младшего. Так, контроль в «СИА интернейшнл» Винокуров приобрел в начале 2016 г. Аналитики оценивали тогда для РБК стоимость всего актива в 7-11 млрд руб. без учета долга.

Второе известное направление – проекты в сфере спорта: спортивный клуб «Секция», тренировочный сервис IQ Sports и профессиональная велокоманда Marathon-Tula Cycling Team.

Партнер семьи Чемезова

До сих пор крупнейшим проектом Marathon было совместное фармпредприятие с «Ростехом». В начале 2018 г. стороны подписали акционерное соглашение. По нему 75% минус 1 акция «Нацимбио», единственного поставщика вакцин для национального календаря прививок, кроме пневмококковой, принадлежит «Ростеху», остальное – Marathon. «Ростех» через «Нацимбио» получает 49% «СИА групп», а Marathon Group – опцион на право приобретения до 100 «Нацимбио» в случае утраты им статуса единственного поставщика.

Сделка должна повысить эффективность исполнения госзаказа «в части обеспечения населения страны современными вакцинами, а также обеспечить высокую конкурентоспособность объединенной компании в коммерческом сегменте», объяснял в феврале 2018 г. гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Помимо этого Marathon Group развивает аптечные сети «А-мега» и «Да здоров»; ими управляет компания «Мега фарм».

В конце прошлого года дочь супруги Чемезова Екатерины Игнатовой Анастасия Игнатова стала совладелицей «Мега фарм», сообщал Vademecum со ссылкой на данные СПАРКа. Представитель Marathon это подтверждал. Сумму сделки он не раскрывал. Игнатова же через представителя группы сообщала, что для нее это «профильная инвестиция».

Интересно, что в 2016 г. «Мега фарм» заключила соглашение о сотрудничестве с Х5 и получила приоритетное право на размещение до конца 2020 г. более 3300 аптек в прикассовой зоне всех трех сетей под управлением ритейлера, а он, в свою очередь, – опцион на миноритарную долю в аптечной сети.

Шопинг продолжится

«Магнит» для инвесткомпании Винокурова и Захарова – стратегическая инвестиция.

Сейчас это «недооцененный актив, и мы верим, что при определенных усилиях со стороны менеджмента и акционеров сети удастся вернуть ее справедливую стоимость и первое место среди российских ритейлеров», приводятся слова Винокурова в пресс-релизе о сделке.

Интересы Marathon Group в розничном секторе не ограничиваются приобретением пакета акций «Магнита», сообщила компания. Она продолжит «прорабатывать проекты по расширению своего присутствия на рынке», для этого она создала субхолдинг Marathon Retail.

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