ВТБ продал больше 40% своего пакета «Магнита»

Максим Стулов / Ведомости

Группа ВТБ и Marathon Group выходца из А1 Александра Винокурова завершили продажу последней 11,82% акций второго по обороту ритейлера в России - «Магнита». Об этом говорится в сообщении сторон.

Чек «Магнита»

ВТБ и Marathon не раскрыли стоимость сделки. В сообщении группы Винокурова сказано, что стоимость пакета к закрытию торгов на ММВБ 23 мая - 62,5 млрд руб. «Сделка денежная, для нее привлечены собственные и заемные средства, структурирована она как сделка репо», - говорится там же.

ВТБ стал крупнейшим акционером «Магнита» в этом году, выкупив большую часть пакета у основателя краснодарского ритейлера Сергея Галицкого. Тогда банк получил около 29% за 138 млрд руб. В результате сделки с Marathon доля ВТБ сократилась до 17,28%, сообщил госбанк.

«Продали, естественно, в прибыль», - уточнил первый зампред правления госбанка Юрий Соловьев, отвечая на вопросы журналистов на Петербургском экономическом форуме. Сделка прошла по рыночной цене с доходом для банка, добавил он, отказавшись раскрыть сумму сделки. Кредит для Marathon Group для сделки при этом предоставил сам ВТБ, говорят представители обеих компаний.

По словам Соловьева, сделка организована в форме репо для «удобства оперирования банком с этими акциями», более подробно, зачем понадобилась именно такая схема сделки, он не ответил.

Как добежал Marathon

Инициатором сделки был сам Marathon, говорит источник, близкий к одной из сторон переговоров. Они, по его словам, начались в конце февраля - начале марта.

По словам Соловьева, группа Винокурова была не единственной, кто интересовался «Магнитом»: ВТБ получил несколько предложений по продаже доли в «Магните» сразу после покупки. «Выбрали, с нашей точки зрения, идеального инвестора: он имеет достаточно большой опыт в этой индустрии. По цене они были достаточно конкурентны. Так как акции “Магнита” торгуются на бирже, сделку можно сделать за один день», - пояснил Соловьев.

Для Marathon Group, по собственным данным, - это стратегическая инвестиция. «Мы изначально заявляли о своем интересе к проектам в розничном секторе и рады открывшейся возможности поучаствовать в развитии крупнейшего российского ритейлера», - заявил президент компании Александр Винокуров.

До сих пор Marathon Group, основанная год назад Винокуровым и его партнером Сергеем Захаровым, была известна, в основном, благодаря инвестициям в фармацевтическую отрасль. Летом прошлого года группа договорилась с госкорпорацией «Ростех» объединить фармацевтические активы. В состав объединенной компании войдет дочка «Ростеха» «Нацимбио», дистрибуторские и производственные активы Marathon Group, в частности дистрибутор лекарств «СИА групп».

Как считает Винокуров, «Магнит» сейчас недооценен. «Мы верим, что при определенных усилиях со стороны менеджмента и акционеров сети удастся вернуть ее справедливую стоимость и первое место среди российских ритейлеров», - рассуждает он.

По данным сообщения группы, ее интересы в розничном секторе не ограничиваются приобретением пакета акций «Магнита»: «Компания продолжит прорабатывать проекты по расширению своего присутствия на рынке, для чего сформирован субхолдинг Marathon Retail».

Зачем ВТБ соинвесторы

ВТБ в сообщении о сделке отметил, что одна из причин, по которой госбанк решил продать часть своего пакета, - это профиль риска инвестиции. «Акции - наиболее волатильный инструмент. <..> У нас лимит на частные и публичные инвестиции. После продажи профиль риска снизился, - пояснил Соловьев. - Для нашего общего риск-аппетита по риск-метрикам, по волатильности этой акции мы понимаем, что оптимальное владение для группы ВТБ будет находиться в пределах 20%».

Еще один фактор - доля достаточна для участия в управлении компанией через совет директоров, следует из сообщения ВТБ. «Мы не влияем на компанию так, как влиял Сергей Николаевич [Галицкий]», - признал Соловьев. ВТБ, продолжает он, работает как институциональный инвестор и видит большой потенциал роста стоимости компании. «Нам важно между нашими компаниями, где у нас интересы - это и Tele2, и “Почта России” и Почта банк, - создать синергетический эффект в логистике, в создании одной электронной платформы, и сети магазинов», - перечислил он.

Как рассказал Соловьев, в ближайшие месяцы будут открыты магазины в отделениях Почты России, ассортиментом которых будет управлять «Магнит». В небольших отделениях ассортимент будет состоять из 400 видов продуктов, в более крупных - до 600.

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