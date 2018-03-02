Галицкий рассказал о своих проектах после продажи «Магнита»

Сергей Галицкий на тренировке сборной России по футболу перед матчем против сборной Коста-Рики на стадионе ФК «Краснодар» Артем Коротаев/ТАСС

Бывший гендиректор и основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий заявил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, что намерен, «исключив лишнюю публичность, продолжать свои проекты как частное лицо». Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края по итогам встречи губернатора и предпринимателя.

Среди таких проектов реконструкция краснодарского кинотеатра «Аврора», развитие детского и юношеского футбола, достраивание парка и поддержка функционирования стадиона ФК «Краснодар». Как напомнил Галицкий, Испания выбрала академию ФК «Краснодар» в качестве базы размещения сборной на время Чемпионата мира по футболу 2018 г: «Сегодня стоит задача качественно и на высоком уровне принять спортсменов, чтобы они сохранили самое лучшее впечатление о городе и регионе в целом».

«Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь», – добавил Галицкий (цитата по материалу пресс-службы администрации края).

16 февраля «Магнит» и ВТБ объявили, что госбанк приобретет более 29% ритейлера «Магнит» у его основного акционера, Галицкого. У предпринимателя останется около 3% акций. Сумма сделки составит 138 млрд руб. Пока сделка не закрыта, ее должна еще одобрить Федеральная антимонопольная служба.

По его словам, он специально участвовал в сделке с ВТБ как физическое лицо, чтобы полученные налоги получили региональный и городской бюджеты, так как он продолжит жить в родном Краснодаре.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев заявлял в конце февраля, что служба проследит, чтобы покупка ВТБ 29,1% акций «Магнита» не привела к появлению монополиста на российском рынке продуктового ритейла. Он отметил, что вероятность монополизации крайне мала: «У нас помимо «Магнита» есть несколько очень крупных сетей».

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