Бизнес / Торговля и услуги

«Рынок нас нечестно оценивает»: как Галицкий прощался с сотрудниками «Магнита»

Бизнесмен рассказал о причинах продажи бизнеса

16.02.18
Комментарии  ()
Майкл, но не Джексон
16:29 16.02.2018
А по мне обычный российский предприниматель, для которого кинуть - в последние 6 месяцев всех акционеров миноров Компании, ничего не стоит, норма жизни. Нерукопожатный он, маленький человек.
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