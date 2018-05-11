МВД обвинило владельца «Суммы» в организации преступного сообщества

По мнению следователей, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нем за экономику, рассказали источники газеты Андрей Гордеев / Ведомости

Совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, состояние которого журнал Forbes оценивает в $1,2 млрд (81-е место в списке богатейших бизнесменов России) и его брату Магомеду Магомедову официально предъявили обвинения. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Магомедовы обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), следует из сообщения. Магомед Магомедов также обвиняется по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия (ч. 2 ст. 222 УК). Еще одному фигуранту дела - бывшему руководителю подконтрольной «Сумме» компании «Интэкс» Артуру Максидову - предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК).

Магомедовы и Максидов были арестованы на два месяца еще 30 марта. Оставить братьев на свободе под залог в 2,5 млрд руб. суд отказался.

С тех пор фигуранты дела оставались в статусе подозреваемых. Как отмечал «Коммерсантъ», не торопиться с предъявлением обвинений следствию позволяло то, что Магомедовых подозревали в организации преступного сообщества: Уголовно-процессуальный кодекс отводит на обвинение по этой статье 45 суток с момента заключения подозреваемых под стражу.

Ранее о новом процессуальном статусе фигурантов дела сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных собеседников. Издание указывало, что следователь следственного департамента МВД Николай Будило уже допросил их в качестве обвиняемых.

По мнению следователей, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нем за экономику, рассказали собеседники газеты. Его брат Магомед, как считают обвинители, занимался «политическим и силовым прикрытием», писало издание. Артура Максидова, которого арестовали в тот же день, что и Магомедовых, следствие считает их ближайшим соратником.

Братьям Магомедовым инкриминируют, в частности, два эпизода, связанных с подготовкой чемпионата мира по футболу. Следователи считают, что через входящую в «Сумму» компанию «Глобалэлектросервис» они организовали хищение средств, выделенных из бюджета под строительство стадиона на острове Октябрьский в Калининграде. По их мнению, заказав дешевый и менее качественный песок, компания получила 500 млн руб. Махинации с обустройством острова Крестовский, где построена «Зенит-арена», принесли возглавляемой Максидовым компании еще 650 млн руб., уверены в ведомстве.

Правоохранительные органы полагают, что Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. Ущерб от их действий оценивается в 2,5 млрд руб. Вину фигуранты дела не признают.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова