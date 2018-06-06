«Магнит» хочет купить дистрибутора лекарств у своего нового акционера

Ритейлер хочет создать крупную аптечную сеть и интегрировать ее в свои магазины

«Магнит» считает рынок аптечной розницы одним из наиболее интересных для экспансии, заявил гендиректор сети Хачатур Помбухчан Евгений Разумный / Ведомости

Вторая по величине в России торговая сеть «Магнит» объявила о начале переговоров о покупке фармацевтического дистрибутора «СИА групп». Сейчас компания контролируется Marathon Group Александра Винокурова и его партнеров. Последняя объявила 24 мая о покупке у ВТБ 11,8% акций «Магнита».

Исполнительный директор «Магнита» Ольга Наумова рассчитывает, что сделка будет закрыта до конца года.

Дистрибутор лекарств нужен «Магниту» для создания сети аптек, которые он хочет интегрировать в свои магазины косметики, магазины у дома и гипермаркеты. По оценкам ритейлера, это «позволит в кратчайшие сроки и с незначительными капитальными затратами создать масштабную аптечную сеть».

«Магнит» оценивает рынок аптечной розницы более чем в 1 трлн руб. и считает его одним из наиболее интересных для экспансии, заявил гендиректор сети Хачатур Помбухчан. По его мнению, «Магнит» вполне способен занять заметную долю рынка аптечной розницы.

Поэтому совет директоров «Магнита» 17 мая – за неделю до сделки ВТБ и Marathon Group – утвердил обновленную стратегию развития на фармацевтическом рынке, сообщил ритейлер. Одним из возможных вариантов, которые она предусматривает, является приобретение уже существующего дистрибуторского бизнеса. «С точки зрения регионального охвата, широты ассортимента, наличия логистических мощностей, возможности "СИА групп" наиболее точно соответствуют нашим запросам», – отмечается в сообщении.

«СИА групп» была создана на базе крупного дистрибутора лекарств «СИА интернейшнл», единственным владельцем которого в феврале 2017 г. стала группа Marathon Pharma. В нее также входят аптечная сеть «Мега фарм», заводы «Синтез» и «Биоком».

По данным «Магнита», «СИА групп» входит в пятерку крупнейших фармацевтических дистрибуторов России. Согласно данным «СИА групп», ей принадлежит 224 000 кв. м складских помещений в 36 городах России, общая численность сотрудников составляет 2700 человек.

Marathon Group – группа компаний, основанная в 2017 г. Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым. Позднее к ним в качестве партнера присоединился Андрей Тясто. Основная деятельность Marathon Group – инвестиции в ритейл, фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты и последующее их развитие.

24 мая Marathon Group объявила о покупке почти 11,8% «Магнита». Стороны отказались раскрыть сумму сделки. Известно лишь, что кредит на сделку выдал сам ВТБ. Рыночная стоимость пакета в день оформления сделки составляла 62,5 млрд руб. Это первая крупная инвестиция Marathon в ритейл.

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