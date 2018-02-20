Новый гендиректор «Магнита» купил акции сети более чем на $1 млн

Инвесторы «Магнита» могли воспринять уход Галицкого как негативный сигнал Евгений Разумный / Ведомости

Гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан приобрел акции ритейлера более чем на $1 млн (57,2 млн руб.), следует из сообщения компании. Топ-менеджер купил 12 500 акций «Магнита» на Московской бирже по средней цене 4576,82 руб. за бумагу.

В результате новый руководитель компании стал владельцем примерно 0,1% акций. Причем для покупки этого пакета ему пришлось совершить около 300 сделок – самая крупная была на 1000 бумаг, но Помбухчану пришлось несколько раз покупать и по одной акции «Магнита», говорится в сообщении компании.

Ранее у Помбухчана также были небольшие доли в «Магните», полученные за время работы председателем совета директоров ритейлера и его финдиректором. Согласно раскрытиям ритейлера на Лондонской фондовой бирже, его доля, как правило, не превышала 0,002%, причем Помбухчан периодически снижал долю прямого владения до ноля – например, в конце 2015 г.

Помбухчан назначен гендиректором «Магнита» в минувшую пятницу, 16 февраля. Это случилось после объявления о продаже основателем компании и теперь уже ее прежним руководителем Сергеем Галицким большей части своей доли (29,1%) ВТБ за 138 млрд руб. У предпринимателя останется 3% сети. В тот же день Галицкий ушел в отставку.

Инвесторы были шокированы этой новостью. В пятницу котировки компании обвалились на Лондонской и Московской биржах (на 10 и 7,8%), в понедельник падение продолжилось (1,93 и 4,96%). Но сегодня, 20 февраля, бумаги «Магнита» начали отыгрывать падение. К 13.55 расписки на Лондонской бирже подорожали на 4,28%, акции на Московской бирже – на 3,13%.

19 февраля Помбухчан на телеконференции с инвесторами объявил о том, что «Магнит» может выкупить с рынка собственные акции примерно на $200 млн. Размер программы еще предстоит утвердить совету директоров. Сейчас на эти деньги можно купить до 2,8% «Магнита», оценивала старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. В сообщении ритейлера говорилось, что часть акций «может быть использована для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента».

После того как Галицкий, основатель и ключевая фигура для «Магнита», покинул компанию, многие инвесторы оказались в замешательстве, оставаться в бумагах или нет, отмечал управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» и миноритарий ритейлера Владимир Цупров. Аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов указывает, что ряд инвесторов воспринимают уход Галицкого как сигнал о трудностях у компании. По его прогнозу, реакция рынка на выкуп акций будет нейтральной, поскольку объявленная сумма соответствует примерно недельному размеру торгов на бирже, к тому же сам выкуп пройдет постепенно, а акции не будут погашены.

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