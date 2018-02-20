Новый гендиректор «Магнита» купил акции сети более чем на $1 млн

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Инвесторы «Магнита» могли воспринять уход Галицкого как негативный сигнал
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан приобрел акции ритейлера более чем на $1 млн (57,2 млн руб.), следует из сообщения компании. Топ-менеджер купил 12 500 акций «Магнита» на Московской бирже по средней цене 4576,82 руб. за бумагу.
В результате новый руководитель компании стал владельцем примерно 0,1% акций. Причем для покупки этого пакета ему пришлось совершить около 300 сделок – самая крупная была на 1000 бумаг, но Помбухчану пришлось несколько раз покупать и по одной акции «Магнита», говорится в сообщении компании.
Ранее у Помбухчана также были небольшие доли в «Магните», полученные за время работы председателем совета директоров ритейлера и его финдиректором. Согласно раскрытиям ритейлера на Лондонской фондовой бирже, его доля, как правило, не превышала 0,002%, причем Помбухчан периодически снижал долю прямого владения до ноля – например, в конце 2015 г.
Помбухчан назначен гендиректором «Магнита» в минувшую пятницу, 16 февраля. Это случилось после объявления о продаже основателем компании и теперь уже ее прежним руководителем Сергеем Галицким большей части своей доли (29,1%) ВТБ за 138 млрд руб. У предпринимателя останется 3% сети. В тот же день Галицкий ушел в отставку.
Инвесторы были шокированы этой новостью. В пятницу котировки компании обвалились на Лондонской и Московской биржах (на 10 и 7,8%), в понедельник падение продолжилось (1,93 и 4,96%). Но сегодня, 20 февраля, бумаги «Магнита» начали отыгрывать падение. К 13.55 расписки на Лондонской бирже подорожали на 4,28%, акции на Московской бирже – на 3,13%.
19 февраля Помбухчан на телеконференции с инвесторами объявил о том, что «Магнит» может выкупить с рынка собственные акции примерно на $200 млн. Размер программы еще предстоит утвердить совету директоров. Сейчас на эти деньги можно купить до 2,8% «Магнита», оценивала старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. В сообщении ритейлера говорилось, что часть акций «может быть использована для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента».
После того как Галицкий, основатель и ключевая фигура для «Магнита», покинул компанию, многие инвесторы оказались в замешательстве, оставаться в бумагах или нет, отмечал управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» и миноритарий ритейлера Владимир Цупров. Аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов указывает, что ряд инвесторов воспринимают уход Галицкого как сигнал о трудностях у компании. По его прогнозу, реакция рынка на выкуп акций будет нейтральной, поскольку объявленная сумма соответствует примерно недельному размеру торгов на бирже, к тому же сам выкуп пройдет постепенно, а акции не будут погашены.
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продает более 29% сети банку ВТБ, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сумма сделки составит 138 млрд руб. При этом Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%
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Tatan Syuflana / AP
В 2014 г. основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал 12% компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину и уехал из России. Продаже предшествовал длительный внутрикорпоративный конфликт. Таврин перепродал этот пакет Mail.ru Group, которая смогла консолидировать соцсеть осенью 2014 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Основатель сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев окончательно вышел из бизнеса сети в августе 2011 г., продав чешской группе PPF 50% минус 1 акция (и вдобавок еще несколько девелоперских проектов). Через пять лет сеть купила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
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Сергей Николаев / Ведомости
Некогда крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России - компания «Техносила», созданная в 1993 г. братьями Вячеславом (на фото) и Виктором Зайцевыми, в 2010 г. перешла к «МДМ банку» и частично к компаниям Михаила Кокорича. В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым сменился собственник и у «Техносилы». В 2017 г. стало известно, что «Техносила» будет интегрирована с «Эльдорадо»
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
В конце 2017 г. основные владельцы другой сети электроники, «М.видео», – ее основатель и президент Александр Тынкован, Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать свои доли в ритейлере группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Таким образом, «Сафмару» достались три крупнейшие сети бытовой техники и электроники в России
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Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. основатели «Евросети» Евгений Чичваркин (на фото) и Тимур Артемьев спешно продали компанию Александру Мамуту, после чего уехали из России. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга)
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Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
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forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
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Сергей Николаев / Ведомости
В 2010 г. Х5 Retail Group приобрела розничную сеть «Копейка» у Сергея Ломакина, Александра Самонова (на фото) и Артема Хачатряна. Позже магазины были переформатированы в дискаунтеры «Пятерочка» и сеть небольших магазинов у дома «Перекресток-экспресс». Хачатрян и Ломакин основали сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, из которой вышли в 2016 г., и сеть по продаже обуви «Центробувь». В этом же году Ломакин был объявлен в федеральный розыск из-за дела о мошенничестве с кредитными средствами сети
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Сергей Портер, Сергей Николаев / Ведомости
В 2011 г. основатели производителя напитков «Вимм-билль-данн» Сергей Пластинин, Михаил Дубинин (на фото), Гаврил Юшваев и Давид Якобашвили продали компанию PepsiCo. ВБД известен своими брендами пакетированных соков – J7, молочными продуктами «Домик в деревне», йогуртами «Чудо» и детским питанием «Агуша»
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Андрей Махонин, Евгений Стецко / Ведомости
В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева