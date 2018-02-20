Бизнес / Торговля и услуги

Новый гендиректор «Магнита» купил акции сети более чем на $1 млн

Для покупки пакета ему пришлось совершить около 300 сделок
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан приобрел акции ритейлера более чем на $1 млн (57,2 млн руб.), следует из сообщения компании. Топ-менеджер купил 12 500 акций «Магнита» на Московской бирже по средней цене 4576,82 руб. за бумагу.

В результате новый руководитель компании стал владельцем примерно 0,1% акций. Причем для покупки этого пакета ему пришлось совершить около 300 сделок – самая крупная была на 1000 бумаг, но Помбухчану пришлось несколько раз покупать и по одной акции «Магнита», говорится в сообщении компании.

Ранее у Помбухчана также были небольшие доли в «Магните», полученные за время работы председателем совета директоров ритейлера и его финдиректором. Согласно раскрытиям ритейлера на Лондонской фондовой бирже, его доля, как правило, не превышала 0,002%, причем Помбухчан периодически снижал долю прямого владения до ноля – например, в конце 2015 г.

Помбухчан назначен гендиректором «Магнита» в минувшую пятницу, 16 февраля. Это случилось после объявления о продаже основателем компании и теперь уже ее прежним руководителем Сергеем Галицким большей части своей доли (29,1%) ВТБ за 138 млрд руб. У предпринимателя останется 3% сети. В тот же день Галицкий ушел в отставку.

Инвесторы были шокированы этой новостью. В пятницу котировки компании обвалились на Лондонской и Московской биржах (на 10 и 7,8%), в понедельник падение продолжилось (1,93 и 4,96%). Но сегодня, 20 февраля, бумаги «Магнита» начали отыгрывать падение. К 13.55 расписки на Лондонской бирже подорожали на 4,28%, акции на Московской бирже – на 3,13%.

19 февраля Помбухчан на телеконференции с инвесторами объявил о том, что «Магнит» может выкупить с рынка собственные акции примерно на $200 млн. Размер программы еще предстоит утвердить совету директоров. Сейчас на эти деньги можно купить до 2,8% «Магнита», оценивала старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. В сообщении ритейлера говорилось, что часть акций «может быть использована для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента».

После того как Галицкий, основатель и ключевая фигура для «Магнита», покинул компанию, многие инвесторы оказались в замешательстве, оставаться в бумагах или нет, отмечал управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» и миноритарий ритейлера Владимир Цупров. Аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов указывает, что ряд инвесторов воспринимают уход Галицкого как сигнал о трудностях у компании. По его прогнозу, реакция рынка на выкуп акций будет нейтральной, поскольку объявленная сумма соответствует примерно недельному размеру торгов на бирже, к тому же сам выкуп пройдет постепенно, а акции не будут погашены.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Выбор редактора
Комментарии  ()
BRAT.Е
11:20 20.02.2018
Нереальный ржач ! 16.02 когда Галицкий плакал а сотрудники рыдали прощаясь , будущий гендир сидел и то ли в терминале то ли на телефоне с брокером совершал 300 сделок - покупал акции )). Это какой то Ричард 3 -гений зла!!!))) И самое смешное что 19 объявили об обратном выкупе а только 20 пошла информация что он таки купил свой пакетик . То есть 100% инсайд -в США за такое сажают сразу , по крайней мере все отбирают /выгоняют и штраф с к-том 10 впаривают . А у нас все ОК -не для себя же , для дорогих инвесторов старался -поднял акции на 3%))) .
32
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике