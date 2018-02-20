Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: «Магнит» выкупит сам себя
«Магнит» готов выкупить с рынка свои акции примерно на $200 млн
Сейчас на эту сумму можно купить до 2,8% ритейлера
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«Магнит» выкупит сам себя
Евгений Разумный / Ведомости
Второй по величине ритейлер в России – «Магнит» может выкупить с биржи свои бумаги на $200 млн, передал «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Хачатура Помбухчана. О такой возможности «Магнит» упоминал еще 16 февраля. Часть акций «может быть использована для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента», сообщал ритейлер. Размер программы будет определен советом директоров, заметил Помбухчан.
Если все $200 млн будут направлены на мотивацию менеджмента, то это «фантастическая сумма», говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.
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