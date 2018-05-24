Первые «Магниты» откроются на почте в июне

Пилотный розничный проект на базе отделений «Почты России» запустится 26 июня, рассказал на Петербургском экономическом форуме гендиректор «Почты России» Николай Подгузов Максим Стулов / Ведомости

«Магнит» и «Почта России» раскрыли детали сотрудничества. Меморандум о стратегическом партнерстве между «Почтой России», ВТБ и «Магнитом» был подписан в начале года одновременно с соглашением ВТБ о покупке большей части доли в «Магните» у его сооснователя Сергея Галицкого.

Пилотный розничный проект на базе отделений «Почты России» запустится 26 июня, рассказал на Петербургском экономическом форуме гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. Тесты будут проходить в 12 городских и сельских магазинах, а также на базе одной автолавки.

«Магнит» на почте

Площадь «почтового» «Магнита» составит около 40 кв. м, добавил гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан. В таких точках будет ограниченный ассортимент товаров с длительным сроком годности. Проект планируется реализовать в Краснодарском крае, Рязанской области и Москве. Тесты продлятся, по словам Помбухчана, до конца ноября.

«Если по итогам теста выяснится, что это позволяет заработать и "Магниту", и "Почте России", модель жизнеспособна. После этого будем принимать решение о дальнейшем масштабировании», - сообщил он.

Для почты цель - «качественно улучшить свой розничный формат», пояснил Подгузов: «При помощи "Магнита" эту задачу решим».

«Магнит» доставит почту

Второе направление сотрудничества «Магнита» и «Почты России» - логистика. У обеих компаний крупные собственные автопарки и масштабная логистическая сеть. При этом для международных перевозок почта привлекает сторонних подрядчиков.

При наличии свободных емкостей «Почта России» может загружать автотранспорт «Магнита» почтовыми отправлениями, что выгодно для обеих сторон, сообщили компании.

Проект по дозагрузке автомобилей «Магнита» почтовыми грузами планируется начать с июня 2018 г. на маршрутах Москва – Берлин – Лейдсендам (Нидерланды) и Москва – Лейпциг – Гамбург, сообщили компании. «Кооперация с "Магнитом" на данных маршрутах позволит "Почте России" сэкономить от 9000 до 33 000 руб. на каждом рейсе», - сказано в материалах компаний.

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