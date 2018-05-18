«Магнит» на новом старте
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Второй по обороту ритейлер в России – «Магнит» получил на этой неделе нового руководителя. Ушедшая в конце апреля гендиректор «Пятерочки» (ею управляет X5 Retail Group) Ольга Наумова стала исполнительным директором краснодарской компании, которая ставит задачу вернуть лидерство в отрасли. Именно этим Наумова занималась на прошлом месте работы. Как отмечали аналитики «Атона», она «считается одним из архитекторов операционного разворота X5 и высокоэффективным антикризисным менеджером».
За пять лет «Пятерочки», приносящие основной доход группе X5, восстановили темпы роста выручки и потока покупателей и обновили внешний вид. На этом фоне магазины у дома «Магнита», никогда не старавшегося выглядеть лучше для клиента, стали казаться еще менее привлекательными.
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