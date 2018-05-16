Экс-гендиректор «Пятерочки» будет руководить «Магнитом»

Евгений Разумный / Ведомости

Второй по обороту ритейлер в России «Магнит» объявил о назначении бывшего директора «Пятерочки» Ольги Наумовой своим исполнительным директором.

Наумова покинула X5 Retail Group в конце апреля. Временно выполнять обязанности Наумовой стал главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман. Как он объяснял аналитикам и инвесторам, решение об уходе Наумовой было принято после «многих месяцев трудных обсуждений с Ольгой ключевых стратегических принципов» в основе развития «Пятерочек». Сама Наумова поясняла, что стороны не сошлись во взглядах на принципы управления командами.

То, что Наумова перейдет в «Магнит», предполагали аналитики. В феврале основной акционер ритейлера Сергей Галицкий договорился о продаже своей доли госбанку ВТБ, после чего покинул руководство компанией. Гендиректором ритейлера с февраля является Хачатур Помбухчан.

До сих пор у «Магнита» не было должности исполнительного директора, пояснил «Ведомостям» Помбухчан. Теперь исполнительный директор будет в подчинении у гендиректора. По словам Помбухчана, ритейлер планирует и дальнейшие изменения в руководстве на всех уровнях для усиления команды.

Наумова в «Магните», по данным ритейлера, будет отвечать за операционное управление и развитие всех форматов магазинов, коммерческий блок, ценообразование, маркетинг, эксплуатацию, логистику, собственные производства. Ее заместителем будет Илья Саттаров, который будет курировать логистику, эксплуатацию, собственные производства розничной сети и проекты в рамках сотрудничества с «Почтой России».

Ритейлер собирается «в кратчайшие сроки сформировать новую стратегию развития», заявил Помбухчан: «Конкуренция на рынке ритейла усиливается, и компании необходимы новые прорывные решения, чтобы вернуть лидерство в секторе». По его мнению, опыт Наумовой в маркетинге и управлении помогут «Магниту» достичь цели. Наумова работала в X5 с 2013 г., при ней основное подразделение группы смогло восстановить рост бизнеса и вернуть себе лидерство по обороту в ритейле, обогнав «Магнит».

«Магнит» использовал блестящую возможность, которую ему предоставила X5, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Назначение Наумовой позволяет «Магниту» рассчитывать на быстрые изменения в лучшую сторону, полагает он: «В "Магните" есть некоторые задачи, которые уже решены Ольгой в "Пятерочке" и позволили обеспечить высокую эффективность и приток покупателей».

Среди таких задач, по его словам, - повышение эффективности управления региональными филиалами и форматами и децентрализация. Сейчас основные функции управления региональными филиалами «Магнита» зачастую осуществляются из Краснодара, отмечает Бурмистров. Кроме того, «Магниту» предстоит повысить доступность товаров на полке, адаптировать ассортимент и управление товарными категориями к усилившейся конкуренции и изменениям в покупательском поведении. «Несмотря на постепенное изменения Магнит пока еще довольно далек от учета потребностей покупателей в стратегии и операционных процессах. Здесь есть огромный потенциал для быстрых улучшений», - добавил эксперт.