Бизнес / Торговля и услуги

«Магнит» отдаст минимум 3,3% компании для мотивации топ-менеджмента

Совет директоров утвердил обратный выкуп акций
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Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» утвердил параметры выкупа собственных акций для поощрения топ-менеджмента. Решение принял совет директоров «Магнита», сообщила компания.

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