Бизнес / Торговля и услуги

«Магнит» продолжил терять покупателей и доход

Новая команда руководителей ждет улучшений к концу года
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Выручка второго по обороту ритейлера в России «Магнит» выросла на 6,5% до 306,7 млрд руб., сообщила компания. Это ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал рост продаж до 310,4 млрд руб.

Основной конкурент «Магнита» и лидер рынка X5 Retail Group в II квартале нарастил выручку на 19,4% до 380,9 млрд руб.

Темп роста продаж «Магнита» в конце весны - начале лета снова замедлился после небольшого ускорения в начале года, когда за I квартал выручка увеличилась на 8,1% год к году. В октябре - декабре прошлого года оборот сети прибавил лишь 6,2%.

В результате за первое полугодие 2018 г. выручка «Магнита» выросла на 7,2% до 595 млрд руб. В основном это произошло благодаря открытию новых магазинов. Торговая площадь краснодарской компании за полгода выросла на 11,7%. Сопоставимые продажи сократились на 4,5% за полгода.

Все форматы магазинов «Магнита» продолжили терять клиентов во II квартале. Сопоставимые продажи магазинов у дома, которые приносят большую часть выручки сети, упали на 5,4% при оттоке трафика на 2,2% и сокращении среднего чека на 3,3%.

«Магнит» объяснил свои слабые результаты продаж в магазинах, работающих больше года, тем, что продовольственная инфляция низка, а Пасха в этом году выпала на период до выплаты зарплат. Кроме того, в начале этого года «Магнит», по собственным данным, открыл меньше обновленных магазинов, чем в прошлом году: 414 против 830. Также, по его данным, сказалось усиление конкуренции.

Все это сказалось и на финансовых результатах. Рентабельность EBITDA за первое полугодие 2018 г. составила 7,4% против 8,8% год назад. Чистая прибыль «Магнита» в первом полугодии упала на 14,4% до 18 млрд руб.

Аналитики «Атона» отмечают, что слабые результаты «Магнита» могут быть низшей точкой для компании: «Есть перспектива улучшения в III-IV кварталах 2018 г.».

Сейчас «Магнит», как заявила его гендиректор Ольга Наумова, работает над подробным планом трансформации бизнеса. «У «Магнита» есть существенные фундаментальные преимущества: сильный бренд, широкая представленность, развитая логистика, все это хорошая основа для проведения качественных изменений», - оптимистично настроена она (цитата по сообщению компании). Финдиректор «Магнита» Елена Милинова считает, что первые результаты улучшения эффективности бизнеса рынок сможет увидеть уже по результатам IV квартала 2018 г.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике