Соратник Галицкого объяснил уход из «Магнита»

Пока Хачатур Помбухчан намерен взять отпуск Виталий Тимкив / ТАСС

Хачатур Помбухчан, ушедший по собственному желанию с должности гендиректора сети «Магнит» 22 июня, заявил «Ведомостям», что после почти 13 лет работы в компании намерен «двигаться дальше, чтобы иметь возможность развить полученные навыки в новых направлениях».

«Я проработал в компании более десяти лет – на высших управленческих позициях. Все эти годы я работал с полной самоотдачей и любовью к тому, чем занимался, получил огромный и разносторонний опыт. Рано или поздно наступает момент, когда ты понимаешь, что достиг определенного «потолка» и необходимо двигаться дальше», – говорит Помбухчан.

Пока, говорит Помбухчан, он намерен взять отпуск: «Я не был в отпуске около 15 лет».

По словам Помбухчана, он убежден, что «новая команда и совет директоров сумеют осуществить необходимую компании трансформацию и вернуть «Магниту» лидерство в секторе».

Ранее в пятницу на должность гендиректора «Магнита» была назначена бывший руководитель «Пятерочки» Ольга Наумова. Помбухчан – выходец из команды сооснователя и бывшего основного владельца «Магнита» Сергея Галицкого. Помбухчан работал в «Магните» с 2006 г., начинал с поста директора по маркетингу и связям с инвесторами. Затем он был финансовым директором, председателем совета директоров «Магнита», генеральным директором.

Должность гендиректора компании Помбухчан занял в феврале. Он сменил на этом посту Галицкого, после того как было объявлено о продаже почти всей доли бизнесмена в «Магните». В результате сделки предпринимателя с ВТБ госбанк получил 29% ритейлера за 138 млрд руб.

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