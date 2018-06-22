Выходец из «Пятерочки» сменила соратника Галицкого на посту гендиректора «Магнита»

Ольга Наумова пришла в «Магнит» в середине мая на должность исполнительного директора. Эту должность создали специально для нее Петр Ковалев/ТАСС

Вторая по обороту розничная компания в России «Магнит» объявила о смене руководителя всего бизнеса. Новым гендиректором «Магнита» стала выходец из конкурента – X5 Retail Group – Ольга Наумова. Такое решение принял совет директоров. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Предшественник Наумовой – Хачатур Помбухчан – уволился по собственному желанию, говорится в материалах «Магнита». Наумова стала гендиректором с 22 июня. Помбухчан был недоступен для оперативного комментария.

Наумова пришла в «Магнит» в середине мая на должность исполнительного директора. Эту должность создали специально для нее. До этого Наумова работала в X5 гендиректором «Пятерочек» с 2013 г. Это основное подразделение группы, и под ее руководством оно смогло восстановить рост бизнеса и вернуть себе лидерство по обороту в ритейле, обогнав «Магнит».

Такая же цель – вернуть лидерство – теперь стоит и перед «Магнитом». «Конкуренция на рынке ритейла усиливается, и компании необходимы новые прорывные решения, чтобы вернуть лидерство в секторе», – говорил в мае Помбухчан.

Уход команды

После того как Наумова ушла из X5, многие аналитики предполагали, что она займет пост гендиректора конкурента.

Помбухчан – выходец из команды сооснователя и бывшего основного владельца «Магнита» Сергея Галицкого. Помбухчан работал в «Магните» более 10 лет: в 2006 г. он пришел на должность директора по маркетингу и связям с инвесторами. Затем он продолжал работать финдиректором, был председателем совета директоров «Магнита».

В феврале 2018 г. было объявлено о продаже почти всей доли Галицкого в «Магните» госбанку ВТБ – 29% за 138 млрд руб. Также Галицкий ушел с поста гендиректора ритейлера, его сменил Помбухчан.

Теперь руководство «Магнита» более чем наполовину состоит из недавних сотрудников X5, следует из материалов ритейлера. Помимо Наумовой в правлении – экс-финдиректор конкурента Елена Милинова, бывший директор по персоналу «Пятерочки» Татьяна Князева, экс-директор региональной сети и центрального дивизиона «Пятерочки» Артем Смоленский – всего четыре человека из шести. Из старой команды в правлении остался Илья Саттаров. Кроме того, в коллегиальный исполнительный орган ритейлера вошла Елена Жаворонкова.

Состояние дел

За первые три месяца 2018 г. выручка «Магнита» выросла на 8,08% до 288,56 млрд руб. Покупательский трафик в сопоставимых магазинах сети падает по всем форматам – всего на 3,64% за квартал. При этом темпы роста конкурента – X5 – гораздо выше, сохраняется и отрыв в обороте: его продажи выросли за квартал на 19,9% до 351,5 млрд руб.

Сейчас «Магнит» ведет переговоры о покупке у своего нового акционера Marathon Group фармдистрибутора «СИА групп», входящего в пятерку крупнейших.

Переговоры о покупке СИА вызывают беспокойство, заявил миноритарий «Магнита» Prosperity Capital Management, это будет сделка со связанными сторонами. Возможная сделка вызвала недоумение у инвесторов: рынок аптечной дистрибуции очень низкомаржинален, на нем высокая конкуренция, говорил ранее директор Prosperity Алексей Кривошапко.

Сам «Магнит» объяснял интерес к активу своего совладельца желанием быстро завоевать аптечную розницу. У краснодарской компании несколько десятков своих аптек, и тестирование первых точек показало, что для масштабирования необходимо наличие дистрибуции внутри, говорила в начале июня Наумова.

«Единственный фокус “Магнита” должен быть на том, чтобы восстановить показатели продовольственных магазинов, все форматы которых испытывают трудности, – указывали аналитики “Ренессанс капитала”. – Все, что отвлекает от восстановления, в частности сделки в неглавном сегменте бизнеса, – плохая идея, на наш взгляд».

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