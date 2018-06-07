Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: «Магниту» нужны таблетки
«Магнит» может купить фармдистрибутора у своего акционера Marathon Group
У миноритариев розничной сети эта идея вызывает вопросы
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Проблемы «Магнита» отражаются в возможной сделке с «СИА групп» как в зеркале
Евгений Разумный / Ведомости
Второй по обороту в России ритейлер «Магнит» сообщил, что обсуждает покупку фармдистрибутора «СИА групп», входящего в пятерку крупнейших. Переговоры идут, подтвердил представитель Marathon Group, владельца СИА.
Проверка директоров
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