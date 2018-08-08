«Магнит» строит новые теплицы за 13 млрд рублей

До трети помидоров в его магазинах будут собственного производства

Статья опубликована в № 4626 от 08.08.2018 под заголовком: Миллиарды «Магнита» в тепличных условиях

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Сейчас в теплицах «Магнита» больше всего выращивается огурцов Магнит

«Магнит», второй по обороту ритейлер России, строит в Тихорецком районе Краснодарского края комплекс для производства томатов общей площадью около 60 га, рассказал представитель компании. Какие инвестиции потребуются и каковы конкретные сроки завершения строительства, он не раскрыл.

Инвестиции в проект, первая очередь которого будет достроена до конца года, – 12,6 млрд руб., сообщала месяц назад администрация Тихорецкого района. Представитель «Магнита» эту сумму не комментирует.

У «Магнита» уже есть тепличный комплекс «Зеленая линия» в Краснодарском крае – около 85 га, говорит представитель ритейлера: на 50 га растут огурцы, на 30 – помидоры, 4 га занимает рассадное отделение, 0,8 га – листовые салаты и зеленные культуры. За 2017 г. «Зеленая линия» поставила «Магниту», по его данным, более 48 000 т овощей (+4,3% год к году). Сейчас свои теплицы обеспечивают потребность «Магнита» в огурцах на 60% и на 10% – в томатах. «Ввод нового тепличного комплекса может покрыть потребность в помидорах на 20–30%», – говорит представитель сети.

«Магнит» в полях

Кроме теплиц, «Магнит» год назад занялся и овощами открытого грунта, купив липецкую компанию «Москва-на-Дону», которая выращивает картофель, морковь, свеклу, лук. Ритейлер построил овощехранилище и холодильники, запустил линию мойки овощей, сухой чистки и мелкой фасовки, закупил сельхозтехнику. От нового актива сеть, по собственным данным, получила около 20 000 т овощей, которые продавала в центральных и южных регионах.

Это помогло начать по-новому работать с фермерами и крупными сельхозпроизводителями, говорит представитель «Магнита»: «Компания заключает с хозяйством контракт на часть будущего урожая, частично авансируя весенне-полевые работы, покупку семян, удобрений, обеспечивает агросопровождение на всех этапах – от выращивания до хранения, фасовки и поставки в сеть». За 2017 г. «Магнит» получил по такой модели более 100 000 т продукции.

«Магнит» продает всю свою сельхозпродукцию под брендом «Сельская ярмарка», говорит его представитель, на товары собственного производства (полуфабрикаты и др.) приходится 3–4% ассортимента.

Овощной склад «Ленты»