Как миллиардер из списка Forbes ушел из бизнеса и воюет с фармацевтами из-за цен на лекарства

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Джон Арнольд оставил бизнес и занялся исключительно благотворительностью совсем молодым – в 38 лет J. Scott Applewhite / AP

Фармацевты США потратили на борьбу с Джоном Арнольдом сотни тысяч долларов, а он на войну с ними спустил минимум $100 млн. Арнольд уверен, что фармацевты завышают цены на лекарства. Его ставит в тупик тот факт, что одна таблетка может стоить $1000.

Автора этой статьи знакомые из США попросили купить им в России гормональный спрей для носа от аллергии Nasonex. В России он отпускается без рецепта и стоит, например, в аптеках Москвы 660–1000 руб. В Европе этот препарат недавно стал рецептурным, но стоит примерно столько же: 8–10 евро. В США же цена Nasonex – $300, а самого доступного дженерика – $215.

Арнольд может похвастаться первыми успехами – благодаря ему чиновники и страховщики вынудили фармацевтов переписать часть ценников.

Карьера Арнольда далека от фармацевтики. Он стал миллионером на волне скандала с Enron. Однажды добился 317% доходности для своего хедж-фонда. В 38 лет, можно сказать, вышел на пенсию. На тропу войны с фармацевтами его привел скорее расчет, чем эмоции.

Миллион от Enron

Арнольд вырос в Далласе в типичной семье среднего класса. Отец работал корпоративным юристом, мать – воспитателем в детском саду, потом бухгалтером. Отец умер, когда Джону исполнилось 18, но к тому времени он уже и сам мог обеспечить семью.

Чем еще занимается фонд Арнольдов Немало средств Арнольды тратят на образовательные программы. Например, в октябре 2013 г. правительство США временно приостановило работу: сенат и палата представителей не смогли договориться о бюджете страны. Без финансирования остались почти все госучреждения и программы. Чтобы не допустить закрытия федеральной программы Head Start (дошкольное образование для детей бедняков), Арнольды пожертвовали ей $10 млн. Другой их интересный проект – доплата учителям в зависимости от результатов работы. Фонд занимается проблемой пенсий. В том числе жертвует на образовательные программы для чиновников и законодателей. Их учат, как сделать так, чтобы пенсионные программы приносили как можно большую доходность. Еще одна сфера – уголовное правосудие. Фонд среди прочего поддерживает программу по освобождению тех, кого считают несправедливо осужденными. Также он финансирует борьбу с ложными показаниями. Например, исследование, как полицейские опрашивают свидетелей при поиске подозреваемых.

Еще подростком, в 14 лет, он завел первый бизнес – торговлю карточками с изображением спортсменов, рассказывает журнал Wired. В интернете, который в 1988 г. только начинал развиваться, он наткнулся на онлайн-доску объявлений коллекционеров. Оказалось, что в разных концах страны одна и та же карточка стоит по-разному. Например, в Техасе почти даром отдавали карточки хоккеистов, там этот спорт был не в почете. А в Нью-Йорке отрывали с руками. Еще больше можно было за них выручить в Канаде. Основанная Арнольдом компания Blue Chip Cards к окончанию школы принесла ему $50 000.

Три года Арнольд потратил на образование в одном из лучших вузов страны – Университете Вандербильта. В 1995 г. получил диплом и через четыре дня устроился в Enron, где уже работал его брат. Через год 22-летний Арнольд отвечал за торговлю всем техасским газом.