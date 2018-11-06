Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4690 от 07.11.2018 под заголовком: Табачные компании говорят, что заботятся о здоровье курильщиков, а заодно лучше зарабатывают – Автор Ведомости

Почему производители сигарет хотят сделать будущее бездымным

Производство продуктов нового поколения оказалось более выгодным для крупных табачных компаний
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В июне 2017 г. главный исполнительный директор Philip Morris International (PMI) Андре Каландзопулос в интервью «Ведомостям» рассуждал о рентабельности устройства нагревания табака IQOS (это не аббревиатура, а ничего не значащий набор букв, превращенный в бренд). В нем табак нагревается, а не горит, но курильщик получает привычную дозу никотина. PMI уверяет, что табачный пар IQOS в среднем на 90–95% менее вреден, чем дым обычной сигареты. Действительно ли это более рентабельный продукт, спросили его «Ведомости», и он ответил, что стоимость производства табачных стиков для устройств нагревания табака со временем будет сравнима с сигаретами. «Далее все зависит от налогов», – подчеркивал он.

PMI продает в России IQOS с конца 2015 г.

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