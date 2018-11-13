Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Налоговая даст прикурить

Табачным компаниям грозят налоговые претензии на десятки миллиардов рублей

В их традиционной схеме работы ФНС увидела схему ухода от налогов
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Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает, что из своей обычной схемы работы табачные компании могли извлекать незаконную налоговую выгоду. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудник и топ-менеджер двух разных табачных компаний и подтвердил федеральный чиновник.

ФНС обратила внимание на складские запасы, которые производители создавали в IV квартале и продавали в ноябре – декабре аффилированным с ними дистрибуторам или складам, говорят собеседники «Ведомостей». Искусственно наращивая такие продажи, некоторые компании фиксировали ставки акциза до их повышения с Нового года и тем самым минимизировали налоговую нагрузку, объясняет чиновник.

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