Бизнес / Торговля и услуги

Глобальный рынок роскоши ждут большие перемены

Главными потребителями товаров класса люкс в будущем станут люди с немодельной фигурой и те, кому важно выглядеть скромно
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Доля благопристойных нарядов в категории женской одежды класса люкс, включая одеяния для мусульман, по итогам 2018 г. достигнет 40%, пишут в совместном отчете аналитики американской консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. По их мнению, формировать моду и влиять на потребительские тенденции теперь станут религия, этническая принадлежность и субкультуры. Поэтому, чтобы оставаться актуальными, все люксовые бренды будут это учитывать, создавая коллекции, добавляет Ирина Куликова, эксперт по ритейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Co. Dolce & Gabbana уже делает коллекцию хиджабов и абайи из шелка и кружев, аналогичные товары выпускает DKNY, Max Mara, Alberta Ferretti, напоминает она.

Также люксовые бренды все больше производят удобной одежды одного размера и ориентируются на покупательниц c более крупными формами (20% всех продаж), отмечается в исследовании. На протяжении длительного времени мода диктовала определенный стандарт в области фигуры, нынешняя тенденция – выражать себя можно в любом теле, говорит Куликова, удобство и комфорт – это тренд, поэтому практически у всех брендов можно встретить кроссовки и толстовки.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике