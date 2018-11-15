Глобальный рынок роскоши ждут большие перемены
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Доля благопристойных нарядов в категории женской одежды класса люкс, включая одеяния для мусульман, по итогам 2018 г. достигнет 40%, пишут в совместном отчете аналитики американской консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. По их мнению, формировать моду и влиять на потребительские тенденции теперь станут религия, этническая принадлежность и субкультуры. Поэтому, чтобы оставаться актуальными, все люксовые бренды будут это учитывать, создавая коллекции, добавляет Ирина Куликова, эксперт по ритейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Co. Dolce & Gabbana уже делает коллекцию хиджабов и абайи из шелка и кружев, аналогичные товары выпускает DKNY, Max Mara, Alberta Ferretti, напоминает она.
Также люксовые бренды все больше производят удобной одежды одного размера и ориентируются на покупательниц c более крупными формами (20% всех продаж), отмечается в исследовании. На протяжении длительного времени мода диктовала определенный стандарт в области фигуры, нынешняя тенденция – выражать себя можно в любом теле, говорит Куликова, удобство и комфорт – это тренд, поэтому практически у всех брендов можно встретить кроссовки и толстовки.
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