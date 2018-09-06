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Burberry перестанет уничтожать непроданные одежду и обувь

Британский бренд одежды и обуви класса люкс Burberry объявил, что больше не будет уничтожать непроданную продукцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, Burberry откажется от использования натурального меха и планирует изъять из продажи уже имеющиеся товары с мехом.

В июле Burberry обнародовала отчеты, в которых сообщалось, что компания за год уничтожила вещей и парфюмерии на 28,6 млн фунтов (более 32 млн евро). Многие производители товаров класса люкс защищают свой бренд, уничтожая нераспроданные вещи, чтобы они не были украдены или перепроданы по более низким ценам.

Сообщение Burberry об уничтоженных товарах вызвало критику со стороны экологов, и компании пришлось доказывать, что она ответственно подходит к вопросу утилизации отходов.

В итоге Burberry ввела практику повторного использования, ремонта или переработки непроданных товаров. Кроме того, бренд заключил соглашение с компанией Elvis & Kresse, благодаря которому в ближайшие пять лет 120 т обрезков кожи будут переработаны и использованы для производства новых товаров.

Burberry также учредила исследовательскую группу, которая займется разработкой новых экологичных материалов.

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