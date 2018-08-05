Откровенно сексуальная одежда перестала быть актуальной
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Современная мода, и мужская, и женская, окончательно ушла от агрессивной сексуальности, став более молодежной, демократичной и ироничной. В коллекциях наступающей осени мало кто из дизайнеров марок первой величины пытается опровергнуть этот факт. Но в знакомых приемах появились новые акценты: стало больше подчеркнутой асексуальности, закрытой одежды и общей сдержанности или даже строгости. Креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер объявила, что сейчас время одежды с историей, и показала много длинных юбок, водолазок и накидок. У Gucci больше половины образов составили комплекты, дополненные перчатками, шарфами и головными уборами, – из-за чего у некоторых моделей видны были только глаза. На шоу Prada и Calvin Klein голого тела тоже было немного: доминантой стала многослойность, которую создали пуховики, трикотаж и объемные шарфы. И многие модельеры подали свои работы не только как художественный прием, но и как политическое высказывание.
С чего все началось
Журнал Time в конце 2017 г. назвал «человеком года» женщин, которые привлекли внимание к проблеме сексуальных домогательств в США и в мире после скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Эти события породили движение #MeToo, осуждающее сексуальное насилие и домогательства. Причин проблем, против которых выступает #MeToo, немало, но в СМИ стали много говорить, что частично они спровоцированы потребительским отношением к женщинам со стороны модной индустрии. Доля правды в этом есть. Действительно, стилистика многих марок (Roberto Cavalli, Versace, Gucci) во многом строилась вокруг нарочитой сексуальности и трактовала ее однозначно: много голого тела, высокие каблуки, яркий макияж. Добавлять же сексуальный подтекст в рекламные имиджи не стеснялись даже марки, которые редко обвиняли в отсутствии вкуса: частично или полностью обнаженные модели много раз представляли Yves Saint Laurent, Burberry, Calvin Klein и даже Prada.
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