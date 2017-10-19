Насилие как норма

Обсуждение российским киносообществом скандала вокруг домогательств киномагната Харви Вайнштейна в очередной раз продемонстрировало подвижность представлений о границах допустимого и крайне слабый уровень рефлексии по теме насилия. Вайнштейна обвиняют в преступлениях сексуального характера уже более 20 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгроуэн, режиссер все отрицает. Джейн Фонда и Эмма Томпсон заявили ВВС, что этот скандал «только вершина айсберга» и на очереди другие именитые режиссеры.

Сексуальные домогательства в мире искусства наверняка не редкость и в России. «Режиссеры театра и кино, богатые меценаты, хореографы и педагоги по актерскому мастерству в России с незапамятных времен требуют, чтобы молодые актрисы, балерины и студентки занимались с ними сексом в обмен на роли в кино, театре или балете», – пишет журналист Анна Немцова в большом исследовании харассмента в искусстве для The Daily Beast. Но заявлять об этом – табу. На публичные комментарии под своим именем решаются только те, кто либо никогда не сталкивался с домогательствами, либо считает жертв виновными в происшедшем. «Сами виноваты, не нужно вести себя как проститутки», – заявила «Медузе» актриса Агния Кузнецова. «Сексуальные домогательства – ну это же прекрасно», – считает актриса Любовь Толкалина: по ее мнению, «женщина всегда виновата в сексуальных домогательствах мужчины» и вообще, «если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила».

Достоверной статистики по сексуальному насилию у нас нет. Жертвы опасаются публичности, и не зря: в 2016 г. 50% россиян рассказали ВЦИОМу, что публичные заявления о насилии разрушают традиционные ценности – семью, верность и любовь. В 2017 г. 19% респондентов ВЦИОМа признались, что считают насилие в семье допустимым. Насилие со стороны мужчин, особенно обладающих властью, – это неотрадиционализм, мачизм власти вполне приемлем для общества, отмечает социолог Наталья Зоркая из «Левады».

То, что снизу поддерживается «традиционными ценностями», одобряется и даже насаждается сверху. «Очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! <...> Мы все ему завидуем!» – цитировал «Коммерсантъ» в 2006 г. слова моральной поддержки Владимира Путина в адрес президента Израиля Моше Кацава, подавшего в отставку из-за сексуального скандала. Насилие в России – плюс-минус в пределах нормы или обыкновения, но и Голливуд тоже не сразу менялся.