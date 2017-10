Сексуальный скандал вокруг Харви Вайнштейна может дорого обойтись его киностудии

Weinstein Co. может отложить релиз фильма с Бенедиктом Камбербэтчем, у нее возникли проблемы с деловыми партнерами

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.



Кадр из фильма «Война токов» The Weinsten Company

Киностудия Weinstein Co. рассматривает возможность отложить на 2018 г. выход фильма «Война токов» (The Current War), сообщил близкий к ней источник. Это последняя из громких премьер студии, запланированных на 2017 г. Перенос связан с проблемами, последовавшими за многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес одного из сооснователей киностудии Харви Вайнштейна и его увольнением из компании. Из-за скандала у Weinstein Co. также осложнилась финансовая ситуация, а Walt Disney приостановила сотрудничество с Вайнштейном.

Историческая драма «Война токов», главные роли в которой исполнили Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон, рассказывает о противостоянии двух изобретателей – Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза. Если фильм не выйдет на экраны в этом году, он не сможет номинироваться на награды, в том числе на «Оскар», за 2017 г. Впрочем, компания может показать его всего на нескольких экранах в декабре, чтобы получить право на номинации, а общенациональный релиз перенести на 2018 г., рассказал информированный источник.

Перенос премьеры позволит дождаться снижения негативного информационного фона вокруг Weinstein Co. и смены названия студии, основанной братьями Харви и Бобом в 2005 г. Для поиска нового наименования студия уже наняла два рекламных агентства. Она также удаляет его имя из титров готовящихся к выпуску фильмов и телепроектов.