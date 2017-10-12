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Сексуальный скандал вокруг Харви Вайнштейна может дорого обойтись его киностудии

Weinstein Co. может отложить релиз фильма с Бенедиктом Камбербэтчем, у нее возникли проблемы с деловыми партнерами

Киностудия Weinstein Co. рассматривает возможность отложить на 2018 г. выход фильма «Война токов» (The Current War), сообщил близкий к ней источник. Это последняя из громких премьер студии, запланированных на 2017 г. Перенос связан с проблемами, последовавшими за многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес одного из сооснователей киностудии Харви Вайнштейна и его увольнением из компании. Из-за скандала у Weinstein Co. также осложнилась финансовая ситуация, а Walt Disney приостановила сотрудничество с Вайнштейном.

Историческая драма «Война токов», главные роли в которой исполнили Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон, рассказывает о противостоянии двух изобретателей – Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза. Если фильм не выйдет на экраны в этом году, он не сможет номинироваться на награды, в том числе на «Оскар», за 2017 г. Впрочем, компания может показать его всего на нескольких экранах в декабре, чтобы получить право на номинации, а общенациональный релиз перенести на 2018 г., рассказал информированный источник.

Перенос премьеры позволит дождаться снижения негативного информационного фона вокруг Weinstein Co. и смены названия студии, основанной братьями Харви и Бобом в 2005 г. Для поиска нового наименования студия уже наняла два рекламных агентства. Она также удаляет его имя из титров готовящихся к выпуску фильмов и телепроектов.

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