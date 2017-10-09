Голливудский продюсер Харви Вайнштейн уволен из собственной компании

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн уволен с киностудии The Weinstein Company из-за сексуального скандала. Решение совета директоров компании, среди которых родной брат Харви - Роберт Вайнштейн, вступает в силу незамедлительно, говорится в пресс-релизе студии, его цитирует The Daily Beast. Оно было принято после того, как компания узнала новую информацию о его неподобающем поведении. Сам Харви Вайнштейн уже проинформирован об увольнении.

6 октября The New York Times опубликовала статью, где привела свидетельства, большей части анонимные, о сексуальных домогательствах Вайнштейна к своим сотрудницам и актрисам, которые снимались в его фильмах. Собранные изданием свидетельства позволяют предположить, что продюсер на протяжении более чем трех десятков лет позволят себе неподобающее поведение, обещая женщинам карьеру в Голливуде в обмен на секс. В тот день нанятый продюсером адвокат Чарльз Харпер заявил, что готовит против газеты иск на $50 млн. Сам Вайнштейн заявил, что большая часть написанного газетой - неправда, но признал, что его методы общения с женщинами «устарели» и нуждаются в исправлении. Он пообещал временно отойти от управления киностудией и «работать над собой». Однако за выходные в адрес Вайнштейна были выдвинуты новые обвинения от женщин.

Братья Харви и Боб Вайнштейны - одни из самых известных продюсеров Голливуда. Среди спродюсированных ими фильмов - «Криминальное чтиво», «Влюбленный Шекспир», «Умница Уилл Хантинг», «Король говорит», «Властелин колец», «Чикаго», «Убить Билла», «Город грехов», а также сериалы «Марко Поло» для Netflix и «Война и мир» для BBC.

В 1979 г. Вайнштейны основали кинокомпанию Miramax, в 1993 г. продали ее Disney, но остались руководить компанией, в 2005 г. ушли из Miramax и создали кинокомпанию The Weinstein Company.

Харви Вайнштейн - сторонник Демократической партии, активный сторонник и жертвователь кампаний Барака Обамы и Хиллари Клинтон. После разразившегося скандала некоторые демократы уже начали возвращать его пожертвования или перенаправлять их на благотворительность. Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую субботу, что не удивлен скандалу вокруг сторонника демократов.