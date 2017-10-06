Продюсер Харви Вайштейн намерен отсудить $50 млн у The New York Times

Это может стать одним из крупнейших исков в истории газеты

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Вайншейн - очень заметная фигура не только в Голливуде, но в американской политике Alessandro Bianchi / Reuters

Адвокат Чарльз Харпер, нанятый продюсером Харви Вайнштейном, заявил что тот готовит иск против газеты The New York Times на сумму $50 млн. Газета вчера опубликовала статью, где привела свидетельства, большей части анонимные, о сексуальных домогательствах Вайнштейна к своим сотрудницам и к актрисам, которые снимались в его фильмах. Это может стать одним из крупнейших исков в истории газеты.

Харпер год назад представлял интересы рестлера Халка Хогана, который отсудил $140 млн у интернет-издания Gawker за публикацию сексуального видео этого рестлера. Gawker после этого закрылся.

Харви Вайнштейн и его брат Боб - одни из самых известных продюсеров Голливуда. Среди спродюсированных ими фильмов - «Криминальное чтиво», «Влюбленный Шекспир», «Умница Уилл Хантинг», «Король говорит», «Властелин колец», «Чикаго», «Убить Билла», «Город Грехов», а также сериалы «Марко Поло» для Netflix и «Война и мир» для BBC.

В 1979 г. Вайнштейны основали кинокомпанию Miramax, в 1993 г. продали ее Disney, но остались руководитель компанией, в 2005 г. ушли из Miramax и создали кинокомпанию The Weinstein Company.