Продюсер Харви Вайштейн намерен отсудить $50 млн у The New York Times
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Адвокат Чарльз Харпер, нанятый продюсером Харви Вайнштейном, заявил что тот готовит иск против газеты The New York Times на сумму $50 млн. Газета вчера опубликовала статью, где привела свидетельства, большей части анонимные, о сексуальных домогательствах Вайнштейна к своим сотрудницам и к актрисам, которые снимались в его фильмах. Это может стать одним из крупнейших исков в истории газеты.
Харпер год назад представлял интересы рестлера Халка Хогана, который отсудил $140 млн у интернет-издания Gawker за публикацию сексуального видео этого рестлера. Gawker после этого закрылся.
Харви Вайнштейн и его брат Боб - одни из самых известных продюсеров Голливуда. Среди спродюсированных ими фильмов - «Криминальное чтиво», «Влюбленный Шекспир», «Умница Уилл Хантинг», «Король говорит», «Властелин колец», «Чикаго», «Убить Билла», «Город Грехов», а также сериалы «Марко Поло» для Netflix и «Война и мир» для BBC.
В 1979 г. Вайнштейны основали кинокомпанию Miramax, в 1993 г. продали ее Disney, но остались руководитель компанией, в 2005 г. ушли из Miramax и создали кинокомпанию The Weinstein Company.
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