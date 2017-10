Полиция Нью-Йорка открыла дело против продюсера Харви Вайнштейна

Полиция Нью-Йорка возобновила расследование в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает AFP. Агентство уточняет, что дело касается событий 2004 г.

6 октября The New York Times опубликовала статью, в который приводились показания, по большей части анонимные, о сексуальных домогательствах Вайнштейна к своим сотрудницам и актрисам. Актриса Люсия Эванс ранее рассказала The New Yorker, что в 2004 г. Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. Из материала газеты можно сделать вывод, что продюсер на протяжении более чем трех десятков лет неподобающе вел себя, обещая женщинам карьеру в Голливуде в обмен на секс.

В тот день нанятый продюсером адвокат Чарльз Харпер заявил, что готовит против газеты иск на $50 млн. Сам Вайнштейн заявил, что большая часть написанного газетой - неправда, но признал, что его методы общения с женщинами «устарели» и нуждаются в исправлении.

После выхода статьи о сексуальных домогательствах со стороны продюсера рассказали многие актрисы, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и Леа Сейду.

Братья Харви и Боб Вайнштейны - одни из самых известных продюсеров Голливуда. Среди спродюсированных ими фильмов - «Криминальное чтиво», «Влюбленный Шекспир», «Умница Уилл Хантинг», «Король говорит», «Властелин колец», «Чикаго», «Убить Билла», «Город грехов», а также сериалы «Марко Поло» для Netflix и «Война и мир» для BBC.