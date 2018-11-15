«Русгидро» впервые разместила облигации в офшорных юанях

Компания привлекла более $200 млн, потратит их на реструктуризацию долга

Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: «Русгидро» заняла в юанях

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Русгидро» закрыла книгу заявок для размещения дебютного выпуска еврооблигаций в офшорных китайских юанях Евгений Разумный / Ведомости

«Русгидро» в четверг, 15 ноября, закрыла книгу заявок для размещения дебютного выпуска еврооблигаций в офшорных китайских юанях, сообщила компания. Это так называемые dim sum облигации, они выпущены и находятся в обращении за пределами континентального Китая.

«Выпуск «Русгидро» трехлетних облигаций на 1,5 млрд юаней ($215,9 млн. – «Ведомости») – крупнейшая публичная сделка российских заемщиков по привлечению финансирования в китайских юанях», – подчеркивает компания.