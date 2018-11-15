Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: «Русгидро» заняла в юанях

«Русгидро» впервые разместила облигации в офшорных юанях

Компания привлекла более $200 млн, потратит их на реструктуризацию долга
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«Русгидро» в четверг, 15 ноября, закрыла книгу заявок для размещения дебютного выпуска еврооблигаций в офшорных китайских юанях, сообщила компания. Это так называемые dim sum облигации, они выпущены и находятся в обращении за пределами континентального Китая.

«Выпуск «Русгидро» трехлетних облигаций на 1,5 млрд юаней ($215,9 млн. – «Ведомости») – крупнейшая публичная сделка российских заемщиков по привлечению финансирования в китайских юанях», – подчеркивает компания.

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