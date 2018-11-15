Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: «Русгидро» заняла в юанях
«Русгидро» впервые разместила облигации в офшорных юанях
Компания привлекла более $200 млн, потратит их на реструктуризацию долга
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«Русгидро» закрыла книгу заявок для размещения дебютного выпуска еврооблигаций в офшорных китайских юанях
Евгений Разумный / Ведомости
«Русгидро» в четверг, 15 ноября, закрыла книгу заявок для размещения дебютного выпуска еврооблигаций в офшорных китайских юанях, сообщила компания. Это так называемые dim sum облигации, они выпущены и находятся в обращении за пределами континентального Китая.
«Выпуск «Русгидро» трехлетних облигаций на 1,5 млрд юаней ($215,9 млн. – «Ведомости») – крупнейшая публичная сделка российских заемщиков по привлечению финансирования в китайских юанях», – подчеркивает компания.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}