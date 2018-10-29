«Русгидро» пытается уйти из Киргизии

Компания намерена продать долю в проекте по строительству четырех ГЭС, на который потратила $37 млн

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Строительство каскада так и не началось Wikipedia

«Русгидро» намерена продать долю в «Верхне-Нарынских ГЭС». Последняя создана для строительства четырех гидроэлектростанций в Киргизии общей мощностью не менее 191 МВт, на паритетных началах принадлежит «Русгидро» и киргизским «Электрическим станциям». Совет директоров российской компании признал киргизскую «дочку» непрофильным активом, сообщила компания. Других проектов в Киргизии у «Русгидро» нет.

Для реализации проекта в 2012 г. Россия и Киргизия заключили межправительственное соглашение. Предварительная стоимость проекта оценивалась примерно в $425 млн. Ожидалось, что на строительство каждой станции потребуется около трех лет. Однако строительство так и не началось. В 2016 г. соглашение было расторгнуто парламентом Киргизии в одностороннем порядке. Власти страны объясняли это отсутствием решений со стороны России по финансированию проектов. К тому моменту «Русгидро» вложила в проект $37 млн.