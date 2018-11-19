Россия стала курить в разы больше контрабанды
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Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет (контрабанды и контрафакта) в России и установило, что они стали занимать почти вдвое большую долю: с 4,5% в июне – августе 2017 г. до 8,4% в июне – августе нынешнего.
Если экстраполировать эти данные на весь год, то нелегальный рынок можно оценить в 20,5 млрд сигарет, или 135 млрд руб.
Методика Nielsen такова: в июне – августе 2018 г. по его поручению на улицах в 89 городах России собрали 15 000 пустых пачек из-под сигарет; еще 3157 пачек собрали в 22 населенных пунктах вблизи границ с Белоруссией, Украиной и Казахстаном – странами, откуда идет основной поток незаконного табака. К нелегальной (контрабандной и контрафактной) аналитики относили продукцию, с которой в России не уплачен акциз. Контрабандная продукция, произведенная в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него кроме России входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан) и дальнем зарубежье, поступает в Россию транзитом через эти страны. Контрафактными Nielsen считает сигареты отечественных производителей без акцизных марок и с предположительно поддельными акцизными марками, продукцию для магазинов duty free.
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