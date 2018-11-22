Петербургская биржа решила бороться со спекуляцией

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СПбМТСБ предлагает сократить срок между продажей и физической отгрузкой товара до одного дня Сергей Портер / Ведомости

Товарно-сырьевая биржа для стабилизации цен на топливо в России предлагает ввести повышенные ставки денежного обеспечения для участников торгов при продаже бензина и дизельного топлива. Размер обеспечения будет повышен вместе с размером неустойки за неисполнение биржевого договора, говорится в презентации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Биржа предлагает сократить срок между продажей и физической отгрузкой товара до одного дня. Она рассчитывает ограничить количество участников торгов двумя категориями – «член биржи» и «член секции» при продаже нефтепродуктов. Биржа также предлагает ввести штрафы за отказ от исполнения биржевых договоров поставки, повысить плату за сверхнормативные рабочие места трейдеров, сказано в ее презентации.