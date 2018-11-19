«Роснефть» возобновила торги на петербургской топливной бирже
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«Роснефть» частично возобновила торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после двухдневной паузы, сообщили «Ведомостям» два участника торгов. По их словам, компания проводит адресные сделки в пользу конкретных покупателей – свободно купить товар участники рынка не могут. «Зачем это делать через биржу, не ясно. Это издевательство», – возмущается один из собеседников.
«Мы сейчас на бирже заключаем адресные сделки – в адрес крупных потребителей и конечной розницы», – подтвердил «Ведомостям» представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.
«Беспокоиться не о чем, – считает Леонтьев. – С точки зрения объемов на рынок поступает достаточное количество топлива. Дефицита на рынке нет. Потребители полностью обеспечены». По его словам, «крики обиженных и не добившихся искомого результата посредников, жуликов и спекулянтов» не отражают ситуацию на рынке, а «являются информационным фоном».
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