«Роснефть» не стала продавать бензин через биржу

В четверг госкомпания не выставила на биржевые торги бензины и зимнее дизтопливо

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Как правило, «Роснефть» выставляла на торги бензин и дизельное топливо одной из первых в момент открытия торгов в 11.00 Сергей Портер / Ведомости

«Роснефть» не выставила в четверг на биржевые торги Санкт-Петербургской международной товарной биржи (СПбМТСБ) бензин и зимнее дизельное топливо, пишет «Интерфакс». Информацию «Ведомостям» подтвердили человек, следящий за торгами через внутреннюю электронную систему, и чиновник финансово-экономического блока правительства.

По данным с сайта СПбМТСБ, на станциях, откуда «Роснефть» отгружает топливо, проданное на бирже, партии товара в четверг не выставлялись.

«Действительно, отгрузок от "Роснефти" через биржу сегодня не было, спрос на бирже в разы превосходит предложение», – подтвердил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. «Пока рано говорить о том, с чего и почему это произошло. Но есть основание предполагать, что таким образом «Роснефть» оказывает давление на правительство, ну и биржевую цену подтягивают к мелкооптовым реалиям», – отметил Баженов.

Как правило, «Роснефть» выставляла на торги бензин и дизельное топливо одной из первых – в момент открытия торгов в 11.00, сказал один из собеседников «Ведомостей». Собеседник «Интерфакса» говорит, что на сделки госкомпании ориентировались другие участники торгов СПбМТСБ. Один из собеседников «Ведомостей» уверяет, что уход «Роснефти» с биржи связан с соглашением с правительством, которое госкомпания подписала в минувший понедельник. «Цены зафиксированы, торги через биржу уже не нужны», – говорит он.