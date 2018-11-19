Санкт-Петербургская биржа предложила ужесточить правила торгов топливом

Андрей Гордеев / Ведомости

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подготовила и направила регуляторам дополнительные предложения об ужесточении торгов топливом. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Биржа, в частности, предлагает предоставить ей право полностью или частично приостанавливать доступ участников к торгам без возможности взыскания убытков. Предлагается также возложить на ЦБ надзорные функции за участниками торгов и ввести обязательное лицензирование брокерской деятельности на биржевом товарном рынке. Кроме того, биржа предлагает позволить государственным и муниципальным заказчикам совершать закупки на торгах и прорабатывает возможность введения новых режимов торгов, в частности дискретных аукционов. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.

Некоторые применяемые трейдерами практики очевидно требуют правовой оценки и нормативного урегулирования, заявила биржа. «Ряд формально легитимных, но тем не менее некорректных рыночных методов должны стать предметом обсуждения между регуляторами и участниками рынка», – отмечается в сообщении. В отдельных случаях, следует из него, биржа намерена привлечь к рассмотрению и правоохранительные органы.

Власти и бизнес договорились сдерживать цены В начале прошлой недели правительство отчиталось президенту Владимиру Путину, что договорилось со всеми нефтяными компаниями сдерживать цены на топливо. По условиям соглашения с 1 ноября оптовые цены и цены на АЗС будут зафиксированы на уровне мая – начала июня, с января 2019 г. нефтяники смогут их повысить в пределах 1,7% с учетом повышения НДС, а до 31 марта цены будут индексироваться не более чем на среднегодовую инфляцию. Кроме того, нефтяники обязались поставлять на биржу и на мелкооптовый рынок на 3% больше нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом.

В конце октября «Роснефть» предложила проанализировать «прозрачность совершения сделок на бирже с целью исключения манипулирования и совершения сделок с заранее согласованными условиями и заведомо известными участниками, исключив вмешательство в биржевые процессы интересантов». «Я приведу пример одного из регионов, где у нас шесть АЗС в целом из 300 работающих, – говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью «Коммерсантъ FM». – Там ценообразование идет по следующей формуле: есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также еще десяток посредников с различными названиями, я не всех помню даже, но с тем же собственником, что и в сетях. То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют ее уже на сети. Поразительная вещь. И сделки на бирже происходят в интересах только этих компаний».

Некоторые трейдеры скупают бензин и нефтепродукты на бирже и отправляют их за рубеж, жаловался «Ведомостям» один из нефтяников: у трейдеров нет обязательств перед правительством поставлять на внутренний рынок часть купленного топлива, «спекулянты» могут отправлять его на экспорт или перепродавать самим нефтяникам для поставки на АЗС. В связи с этим правительство решило ввести «предквалификацию» участников торгов топливом, и до 31 марта 2019 г. допускать к ним планируется только сети АЗС, конечных промышленных и сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей. Правительство поручило ФАС, Центробанку и СПбМТСБ подготовить предложения, как, изменив правила торговли нефтепродуктами, исключить спекулятивные сделки на внутреннем рынке.

В минувшие четверг и пятницу «Роснефть» не стала выставлять на биржевые торги бензин, дизтопливо и авиакеросин, сохранив лишь реализацию мазута. «Роснефть» – главный продавец на бирже, на ее долю приходится 30–40% предложения на СПбМТСБ, по данным биржи. Цены на СПбМТСБ по итогам торгов в пятницу выросли на 1,5–3%. В понедельник министр энергетики Александр Новак сообщил, что от «Роснефти» поступили разумные предложения о регулировании работы СПбМТСБ. «Эти предложения проработаны, ФАС и ЦБ направили эти предложения бирже. И биржа фактически корректирует свою работу», – сказал министр.

«Мы уверены, что сегодня на бирже будет достаточно предложения нефтепродуктов», – подчеркнул Новак. О том, что «Роснефть» вернется к продаже бензина и дизтоплива на бирже уже в понедельник, ранее сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и в правительстве.