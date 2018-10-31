Бизнес / ТЭК

«Роснефть» рассказала, как остановить рост цен на бензин

Госкомпания предлагает правительству ужесточить регулирование независимых АЗС, перенести уплату акциза на заправки
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«Роснефть», владелец крупнейшей сети АЗС в стране, предложила правительству варианты выхода из кризиса с повышением цен на бензин, следует из заявления компании.

По ее мнению, нужно обязать всех нефтяников поставлять определенную долю от добытой нефти и газового конденсата на российские НПЗ и закрепить это условие в лицензии на добычу. Кроме того, «Роснефть» предлагает перенести уплату акцизов с НПЗ на АЗС, обязать независимые АЗС держать цены на топливо, как это уже делают нефтяники.

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Комментарии
nevelitsa
12:22 31.10.2018
Может просто остановить монополизацию отрасли? Ну и заодно еще отказаться от плановых повышений акцизов, отвязать НДПИ по нефти, идущей на внутренний рынок, от мировой цены и курса доллара.
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