«Роснефть» рассказала, как остановить рост цен на бензин

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

«Роснефть», владелец крупнейшей сети АЗС в стране, предложила правительству варианты выхода из кризиса с повышением цен на бензин, следует из заявления компании.

По ее мнению, нужно обязать всех нефтяников поставлять определенную долю от добытой нефти и газового конденсата на российские НПЗ и закрепить это условие в лицензии на добычу. Кроме того, «Роснефть» предлагает перенести уплату акцизов с НПЗ на АЗС, обязать независимые АЗС держать цены на топливо, как это уже делают нефтяники.