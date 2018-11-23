Бизнес / Транспорт

Выпуск «Сапсанов» в России может быть локализован на 10-20%

Локализация уже производимых «Ласточек» — более 80%, но и заказ на них от РЖД гораздо крупнее
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Локализация скоростных пассажирских поездов «Сапсан», которые завод «Уральские локомотивы» (СП Siemens и группы «Синара») рассчитывает выпустить в рамках планируемого контракта с РЖД, будет в диапазоне 10-20%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора «Уральских локомотивов» Виталия Брексона.

Сейчас в парке РЖД 16 поездов «Сапсан», все они были импортированы. В рамках нового контракта, который стороны хотят заключить в 2019 г., планируется закупка еще 11 «Сапсанов», а также 27 вагонов для увеличения составности имеющихся поездов. Их и планирует выпускать завод «Уральские локомотивы».

По словам Брексона, предполагается, что поезда будут выпускаться на тех же линиях, что и электропоезда «Ласточка». Партия поездов небольшая, плюс подход к формированию алюминиевого кузова такой же, объясняет он. «Если бы поступил заказ на несколько сотен поездов, тогда бы понадобилась модернизация, но пока нет», — добавил Брексон.

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