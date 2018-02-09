Статья опубликована в № 4505 от 09.02.2018 под заголовком: РЖД мало «Сапсанов»
РЖД может почти вдвое увеличить парк «Сапсанов»
Компания может купить 11 составов к 16 имеющимся и вдобавок удлинить поезда
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Сегодня в «Сапсане» 10 вагонов
Максим Стулов / Ведомости
Siemens рассчитывает заключить в 2018 г. контракт с РЖД на поставку новых скоростных поездов «Сапсан», а также промежуточных вагонов к ним, сказал президент Siemens в России Дитрих Меллер. «Мы обсуждаем 10–11 поездов плюс 27 промежуточных вагонов – это для тех 16 поездов, которые есть, и 11 новых», – приводит ТАСС его слова.
Сегодня в «Сапсане» 10 вагонов: семь эконом-класса, один бизнес-класса, один 1-го класса и вагон-бистро. Если контракт будет заключен, то длина каждого увеличится до 11 вагонов.
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