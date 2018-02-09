РЖД может почти вдвое увеличить парк «Сапсанов»

Статья опубликована в № 4505 от 09.02.2018 под заголовком: РЖД мало «Сапсанов»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Сегодня в «Сапсане» 10 вагонов Максим Стулов / Ведомости

Siemens рассчитывает заключить в 2018 г. контракт с РЖД на поставку новых скоростных поездов «Сапсан», а также промежуточных вагонов к ним, сказал президент Siemens в России Дитрих Меллер. «Мы обсуждаем 10–11 поездов плюс 27 промежуточных вагонов – это для тех 16 поездов, которые есть, и 11 новых», – приводит ТАСС его слова.

Сегодня в «Сапсане» 10 вагонов: семь эконом-класса, один бизнес-класса, один 1-го класса и вагон-бистро. Если контракт будет заключен, то длина каждого увеличится до 11 вагонов.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}